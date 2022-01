Kollár preberal so zástupcami Sliača a Kuchyne dôsledky dohody s USA

Bratislava 24. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v pondelok diskutoval s primátorkou Sliača Ľubicou Balgovou a starostom obce Kuchyňa Róbertom Bujnom. Rokovali o možných dôsledkoch podpísania obrannej dohody medzi SR a USA. Kollár má ich výhrady a požiadavky adresovať ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanovi Korčokovi (nominant SaS), ktorý má prísť diskutovať na poslanecký klub Sme rodina v utorok (25. 1.). Pre TASR to uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová.



"My, predstavitelia samospráv, nechceme ísť proti záujmom štátu, naopak, chceme byť partnermi, ale na to potrebujeme dostatok informácií, aby sme vedeli vyvracať dezinformácie a upokojiť obavy našich občanov," uviedla primátorka mesta Sliač.



Medzi najväčšie obavy dotknutých obcí patria podľa Kollára priame dosahy na rozpočet samospráv, zvýšenie letových hodín či otázky súvisiace s prevádzkou vojnovej časti letiska. Chcú napríklad vedieť, aká hustota lietania sa plánuje alebo či sa bude lietať aj vo večerných hodinách.



Balgová a Bujna tiež otvorili témy týkajúce sa dosahov a vplyvov na životné prostredie, ďalšiu výstavbu v mestách a okolitých obciach či vynútených investícií premiestňovania administratívy a iných objektov slúžiacich samosprávam. Ich požiadavky sa týkajú aj kompenzácií pre obyvateľov dotknutých obcí za zvýšenie hluku či miestnej dane, o ktorú by touto zmluvu mali prísť.



Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila vláda 12. januára. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.