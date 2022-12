Rozpočet by sa mohol prijať 10. januára, uviedol predseda NR SR

Bratislava 19. decembra (TASR) - Štátny rozpočet by mohol prejsť 10. januára 2023, ak sa v ňom urobia úpravy. Pri otázke zmeny Ústavy SR v súvislosti s možnosťou skrátiť volebné obdobie má každá strana s niečím problém, schváliť by sa však mohol návrh SaS po drobných zmenách a ústupku OĽANO. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Čo sa týka rokovaní o zložení rekonštruovanej vlády a novej "76", teda väčšiny v parlamente, čakajú aj na znenie požiadaviek SaS. Ak s nimi budú súhlasiť, mohlo by podľa slov Kollára dôjsť k dohode.



"Rozpočet môže prejsť, keď sme sa bavili so všetkými relevantnými stranami v parlamente, jedine s úpravou. Úprava musí byť viac-menej taká, že sa zo všeobecnej pokladničnej správy presunú zdroje na rezorty, a vtedy si vedia predstaviť aj ostatné strany schválenie rozpočtu," povedal s tým, že pravdepodobne sa ho podarí odsúhlasiť 10. januára. "Dovtedy pôjdeme desať dní v provizóriu, ale prakticky si to nikto nevšimne," priblížil.



Kollár tiež poznamenal, že zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami chcel prijať ešte tento týždeň, no každá strana má s niečím problém. Poukázal na diskusie o možnostiach skrátiť volebné obdobie NR SR referendom, samorozpustením či ústavným zákonom. Sme rodina nemá problém ani s jednou možnosťou. Podčiarkol, že v parlamente nie je dostatočný súhlas, aby sa predčasné voľby schvaľovali 76 hlasmi. Trvá na 90 hlasoch poslancov z hľadiska garancie stability.







Čo sa týka rokovaní o zložení novej "76" a rekonštrukcii vlády, iniciatíva je podľa Kollára na premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). "Aktuálne rokujú, ešte nemáme na papieri požiadavky napríklad SaS. Pokiaľ ich budem vidieť a budeme s nimi súhlasiť, potom nastane dohoda," reagoval na otázku, ako blízko sú strany k riešeniu.



Prípadnú dohodu si šéf parlamentu predstavuje ako spísané memorandum, aby všetci jasne vedeli, ako postupovať a ako znela dohoda. "Musí k tomu prísť počas týchto dvoch, troch dní," podotkol. Kollár dodal, že hlava štátu im dala termín do konca januára a ak dovtedy neprijmú rozpočet, zmenu ústavy a neprídu ani s novou väčšinou v parlamente, prezidentka by mohla vymenovať úradnícku vládu.