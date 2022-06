Kollár hovoril s Hegerom a Sulíkom, chce vrátiť SaS na koaličnú radu

Bratislava 21. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár hovoril v pondelok (20. 6.) s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a lídrom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Premiér mal prisľúbiť Sulíkovi, že osobné útoky zo strany ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča sa skončia. Kollár trvá na potrebe riešenia situácie v koalícii a návrate SaS k rokovaniam na koaličnej rade.



"Potrebujeme vyriešiť veľký problém, máme vyriešiť zvýšenie platov učiteľov, za tým sú hneď v druhom slede platy záchranárov. Toto všetko musí vláda spraviť. Pokiaľ nebudeme kompaktní všetci štyria pri jednom stole, tak sa to nebude dať urobiť," povedal Kollár. Rokovania v zložení celej koalície považuje za potrebné aj preto, aby mali schôdze parlamentu hladký priebeh aj v súvislosti s poslaneckými a pozmeňujúcimi návrhmi.



Na margo situácie v koalícii šéf parlamentu poznamenal, že útokov je dosť zo strany opozície a nepotrebujú ich aj partneri medzi sebou. "Bude sa snažiť upokojiť situáciu aj pán premiér," dodal Kollár. Na otázku, prečo nebol na stretnutí aj Matovič, odpovedal, že chcel mať výsledok a niekam sa posunúť. Vysvetlil, že medzi Sulíkom a Matovičom je istá osobná animozita či averzia a možno by sa už len z princípu dohodnúť nechceli. Kollár však zdôraznil, že Matovič o stretnutí vedel a nekonalo sa poza jeho chrbát.



Čo sa týka prelomenia veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíku z dielne Matoviča, Sme rodina a Kollár sú za obe možnosti riešenia, teda za prelomenie veta aj za schválenie pripomienok prezidentky. "Toto je na hnutí OĽANO. Keď sa rozhodne, že to urobia naraz, aby veľmi rýchlo bola pomoc doručená, aby sa to nezdržiavalo, tak samozrejme, že hnutie Sme rodina nepotopí koaličného partnera a zahlasujeme v jasnom počte 17 poslancov za prelomenie veta," ozrejmil Kollár.



Kollár tiež informoval, že mal stretnutie aj s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) k situácii s medveďmi. Potrebu vidí aj v upokojení ľudí v regiónoch. Skonštatoval, že medvede sa premnožili a častejšie sú aj ich strety s ľuďmi. Mimoriadny odstrel podľa jeho slov nie je možný zo zákona, no počty zrejme budú nejakým spôsobom regulovať. Pripomenul, že vytvorené zásahové tímy môžu strieľať problémové medvede, ktoré napádajú ľudí a dostávajú sa do obydlí.