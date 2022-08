Kollár:Sme rodina ide na koaličné rokovanie so záujmom udržať koalíciu

Bratislava 25. augusta (TASR) - Hnutie Sme rodina ide na rokovanie vládnych strán, ktoré sa má uskutočniť v piatok (26. 8.), so záujmom udržať štvorkoalíciu. Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára. Poznamenal, že každý by mal urobiť nejaký ústretový krok v rámci rokovaní, aby zachovali štvorkoalíciu. "Bez toho sa to nedá," uviedol pre TASR.



Nateraz šéf parlamentu nepozná návrhy strany Za ľudí, s ktorými ho chce oboznámiť šéfka strany Veronika Remišová. "Volala mi, chce sa stretnúť, ale ešte sa nám nepodarilo zladiť program. Takže ešte neviem, o čo ide," dodal.



Remišová vo štvrtok avizovala, že strana Za ľudí má jasnú predstavu o fungovaní koalície so SaS i bez nej. Svoje návrhy o fungovaní vlády chce predstaviť partnerom. Predpokladá, že SaS vládu opustí. Napriek tomu chce ešte v piatok stranu presviedčať o zotrvaní v štvorkoalícii. Pripravení však podľa nej musia byť na všetky alternatívy.



Doterajšie rokovania vládnych strán nepriniesli finálny výsledok a riešenie koaličnej krízy. SaS naďalej trvá na odchode lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. Ak nedôjde k naplneniu požiadaviek liberálov, na konci augusta podajú ich ministri demisiu.