Kollár: Sme rodina nebude hlasovať s opozíciou za odvolanie R. Mikulca

Bratislava/Vroclav 11. júna (TASR) - Hnutie Sme rodina nebude pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v Národnej rade (NR) SR hlasovať s opozíciou. Voľnú ruku budú mať len dvaja poslanci hnutia, a to šéf poslaneckého klubu Peter Pčolinský a poslankyňa Adriana Pčolinská. Predseda NR SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár (Sme rodina) to povedal novinárom v piatok počas rokovania s lídrami parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Poľsku.



"Pani Pčolinská a pán Pčolinský majú voľnú zelenú kartu a nech sa rozhodnú, ako budú hlasovať. Ako hnutie Sme rodina určite nebudeme hlasovať s opozíciou za odvolanie pána Mikulca. Rozhodne nie. Sme stabilným koaličným partnerom," vyhlásil Kollár. V reakcii na vyjadrenia niektorých koaličných partnerov o závažnej situácii v súvislosti s hlasovaním Pčolinských uviedol, že každá minca má dve strany. "Ja môžem potom hovoriť o závažnejšej situácii," podotkol a poukázal na prípad exšéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Ten je podľa neho vo väzbe len na základe výpovedí kajúcnikov. "Tiež sa tu môžem 'zavzdušňovať', ale nebudem to robiť," dodal.



Mimoriadna schôdza NR SR, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra, bude v utorok 15. júna. Návrh podal Smer-SD. Odôvodňuje ho podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy SIS.



Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať poslanci Sme rodina Pčolinský a Pčolinská. Mikulec totiž nemá ich dôveru. Premiér Eduard Heger (OĽANO) reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy.