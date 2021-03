Kollár: Sme rodina si bude naďalej nárokovať na post šéfa SIS

Bratislava 20. marca (TASR) - Hnutie Sme rodina si bude naďalej nárokovať na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to potvrdil predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár.



Podľa Kollára majú už dvoch - troch konkrétnych kandidátov. Najskôr ich však chce predstaviť premiérovi a koaličným partnerom, následne prezidentke, aby mali istotu, že prejde. Chceli by navrhnúť niekoho z prostredia SIS, profesionála.



Spolu s nezaradeným poslancom a predsedom mimoparlamentného Hlasu-SD Petrom Pellegrinim majú výhrady k spôsobu zatknutia doterajšieho šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Môže to podľa nich poškodiť renomé Slovenska medzi tajnými službami a mať negatívny dosah na výmenu informácií.



Pellegrini má tiež obavy zo zhoršenia sa bezpečnostnej situácie na Slovensku. Ako zdôvodnil v súvislosti so spôsobom zadržania Pčolinského, elitné jednotky sú zneužívané na teatrálne akcie a ďalšie zložky kontrolujú ľudí v uliciach. "Pýtam sa, aké zložky sa dnes venujú reálnemu zločinu," podotkol.