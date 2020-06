Kollár:Titul som získal v súlade so zákonom, nebudem sa ospravedlňovať

Bratislava 26. júna (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) získal svoj magisterský titul v súlade so zákonom, povedal, že sa nemá za čo ospravedlniť. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej konferencii v parlamente v reakcii na podozrenia o plagiátorstve jeho diplomovej práce. V politike titul nemieni viac používať, aby nedával nikomu zámienku na útoky na koalíciu.



Šéf parlamentu povedal, že všetky voľby sú o emóciách, nie o tom, koľko má človek titulov za menom alebo pred menom. "Ľudia volia človeka, ktorý, keď niečo povie, tak to dodrží. Preto aj ja to robím presne týmto spôsobom," povedal a zároveň poprosil médiá, aby politikov posudzovali podľa toho, čo robia v politike a nie to, čo robili pred 15 či 20 rokmi. Za kauzu kritizoval opozíciu a médiá, hovoril o štvavej kampani. Dodal, že nedovolí vnášať rozkol do vládnej koalície. "Táto vláda musí byť pevná a stabilná," skonštatoval.



Predseda parlamentu opakovane odmietol, že by jeho diplomová práca bola plagiátom. Poukázal na výsledky kontroly originality práce a tiež na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína.



Kollár na tlačovej konferencii citoval stanovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVŠ), ktorá uviedla, že jeho štátna záverečná skúška vrátane obhajoby práce prebehla v zmysle požiadaviek zákona o vysokých školách.



Šéf parlamentu už niekoľko dní čelí podozreniu z plagiátorstva. Kritizuje ho opozícia, niektorí koaliční kolegovia hovorili o vyvodení zodpovednosti. O kauze sa rozprával aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý ho nevyzýval na odstúpenie. Šéf exekutívy povedal, že je pre neho prioritou fungovanie súčasnej vlády.



Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal.