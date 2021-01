Kollár tvrdí, že Š. Holý výnimku využil jednorazovo a už ju nemá

Bratislava 10. januára (TASR) - Vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina) použil výnimku hlavného hygienika SR jednorazovo a už ju nemá, tvrdí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). V diskusnej relácii TV Markíza Na telo tiež povedal, že mu Holý prisľúbil dodržiavanie prísnejších opatrení. Kollár tiež potvrdil, že v Národnej rade (NR) SR má byť organizované očkovanie poslancov, no bude odporúčať, aby mladí poslanci prenechali zatiaľ vakcínu ohrozenejším skupinám. Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) označil Holého prípad za príklad nedôveryhodnosti vlády pri prijímaní opatrení.



"Už ju dávno nemá, lebo bola jednorazová. Takže ju raz použil a odvtedy ju nemá," reagoval Kollár na otázku, či by Holý nemal vrátiť výnimku, na základe ktorej nemusel v decembri dodržať opatrenia súvisiace s jeho návratom z Veľkej Británie. Pripomenul, že Holý spadá pod kritickú infraštruktúru. Rovnakú výnimku majú podľa neho aj europoslanci a ich rodinní príslušníci. "Bolo by správne, keby sme zverejnili výnimky," skonštatoval a tiež vylúčil, že by Holý nakazil členov vlády, pretože nakaziť ich mal iný člen kabinetu. Aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) má podľa Kollára výnimku. Zachytil to v médiách, ktorým to mal Sulík potvrdiť po návrate z Dubaja.



Šéf parlamentu bol podľa svojich slov vyzvaný zabezpečiť očkovanie poslancov, pretože sú súčasťou kritickej infraštruktúry. Odporučil, aby očkovanie využili poslanci, ktorí sú vo vyššom veku alebo chronickí chorí. Blanár si nemyslí, že poslanci sú kritickou infraštruktúrou. Očkovanie považuje za cestu z pandémie, odmieta však uprednostniť poslancov. Blanár kritizoval, že zaočkovať sa dala napríklad aj europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, pričom europoslancov za Smer-SD Moniku Beňovú či Miroslava Číža podľa jeho slov nikto s očkovaním neoslovil.



Kollár potvrdil, že ak konflikty medzi SaS a OĽANO neskončia, bude musieť na ne začať verejne reagovať. Z vlády nechce nikoho vyháňať, trvá na dovládnutí štvorkoalície. Kollár zároveň prisľúbil, že Holého opätovne požiada o zverejnenie analýzy, ktorú vypracoval pre Železnice Slovenskej republiky. Ak ju nezverejní, Kollár ho neodvolá. Odôvodnil to tým, že išlo o jeho pôsobenie pred vstupom do politiky.