Kollár: Úprava vládnych zákonov je v poriadku, strany si plnia program

Bratislava 13. januára (TASR) - Úprava vládnych zákonov v parlamente je v poriadku, koaličné strany návrhy dopĺňajú, pretože si plnia svoj politický program. Myslí si to predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár. V rozhovore pre TASR tiež uviedol, že upraviť v Ústave SR odchod do dôchodku len cez pozmeňujúci návrh bolo správne, pretože to bolo akútne. Šéf parlamentu uznáva, že ústava sa nemá "otvárať každý deň", preto využili, že sa novelizovala ústava vzhľadom na reformu súdnictva.



"Štyri strany majú právo zákon ešte vylepšiť," povedal Kollár na margo výrazných zmien v návrhoch zákonov, ktoré často prichádzajú cez pozmeňujúce návrhy v pléne, teda bez širšej diskusie. Ak návrhy súvisia s témou novely zákona a odobrí ich koaličná rada, môžu sa podľa Kollára schváliť. "Keď to prejde v koaličnej rade, koaličné strany si robia cez pozmeňujúce návrhy aj svoj vlastný politický program, čo je úplne v poriadku," povedal.



V parlamente sa v decembri minulého roka novelizovala ústava pre reformu súdnictva. Sme rodina do ústavy presadilo úpravu odchodu do dôchodku aj rodičovského bonusu. "Ústava sa neotvára každý deň. Nebolo by ani správne, keby sme na každej druhej alebo tretej schôdzi otvárali ústavný zákon. Keď už sme mali otvorenú ústavu a bolo treba prijať zákony aj zo sociálnej oblasti, využili sme túto možnosť, že bola ústava otvorená. Prešli sme to s koaličnými partnermi, bez toho by sa to nedalo urobiť. Nie je to bežná vec, uznávam, ale občas je to dosť nevyhnutná vec, aby sme mohli niektoré veci uviesť do života," vysvetlil šéf parlamentu.



Táto úprava podľa neho umožní pustiť ťažko pracujúcich skôr do dôchodku. Označil ju za akútnu. Klasický legislatívny proces by bol preto podľa neho zdĺhavý. Uistil, že ústavu nechcú otvárať často.