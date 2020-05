Kollár uvažuje nad osobnosťami,ktorým by mohol udeliť cenu J.M.Hurbana

Bratislava 25. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) už uvažuje nad osobnosťami, ktorým by mohol udeliť štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Konkrétne mená však zatiaľ podľa slov jeho hovorkyne Michaely Jurcovej nechce medializovať.



Poslanec parlamentu Jozef Lukáč (Sme rodina) predložil do parlamentu novelu zákona o štátnej cene tak, aby ju mohli dostať aj osobnosti za zásluhy v humanitárnej oblasti. Podľa jeho slov je predpoklad, že by mohol predseda parlamentu oceniť aj niekoho z tejto oblasti. "Novela vlastne vznikla, aby dala väčší priestor predsedovi na výber," priblížil.



Lukáč si myslí, že šéf parlamentu už má vytypované osobnosti, ktoré by cenu mohli dostať. Konkrétne mená či oblasť ich pôsobenia však zatiaľ podľa vlastných slov nepozná.