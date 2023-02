Kollár v ČR rokoval so šéfmi parlamentu, v sobotu otvorí spoločný ples

Praha 11. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár trávil víkend na pracovnej ceste v Českej republike. Počas trojdňovej návštevy sa v piatok stretol s predsedom Senátu Parlamentu ČR, Milošom Vystrčilom a predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, Markétou Adamovou Pekarovou. V rámci neformálnej časti programu na pozvanie českej strany sledoval hokejový Zápas legiend Česko - Slovensko a otvorí Česko-slovenský plesu.



Návšteva sa uskutočnila ako ďalšie z rady podujatí, ktorými si Slovenská a Česká republika pripomínajú pokojné rozdelenie a vznik samostatných štátov. TASR informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.



Obe krajiny dnes spájajú nadštandardne dobré vzťahy. "Naše vzťahy sú naozaj ukážkové, priam bratské. Máme vyše 70-ročnú históriu spoločného štátu. Náš mierový rozchod a nesledujúce vzťahy sú dodnes dávané ako vzor, mnohokrát ako nedosiahnuteľný vzor, ktorý sa iným nepodarilo naplniť," uviedol šéf NR SR.



Piatkové stretnutia s predsedami oboch komôr českého parlamentu otvorili debatu aj o intenzívnejšej spolupráci zákonodarných zborov. Ocenili stretnutie predsedov parlamentov V4 v Bratislave, najmä ubezpečenie predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra, že jeho krajina do konca apríla ukončí ratifikačný proces vstupu Švédska a Fínska do NATO.



S predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou B. Kollár zhodnotil aj uplynulé obdobie a zdôraznil záujem na dodatočnom zintenzívnení vzájomnej spolupráce. "Akúkoľvek spoluprácu s českou stranou vnímam veľmi pozitívne a obohacujúco. Som presvedčený, že nám to pomôže v riešení spoločných problémov," dodal B. Kollár.



O myšlienke organizácie stretnutia predsedov Vyšehradskej skupiny v rozšírenom formáte V4+ na Slovensku k téme rozširovania Schengenskeho priestoru diskutoval počas spoločného stretnutia s predsedom Senátu, Milošom Vystrčilom.



Venovali sa aj vnútropolitickej situácii v oboch krajinách s ohľadom na blížiace sa septembrové voľby v SR.



Piatkové stretnutie predstavitelia oboch krajín zakončili spoločnou účasťou na Zápase legiend slovenského a českého hokeja.



V sobotu predseda NR SR navštívi Pražský hrad a večer s predsedníčkou Poslaneckej snemovne otvorí 9. ročník Česko-slovenského plesu pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky.