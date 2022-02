Kollár v súvislosti s voľbou šéfa NKÚ pripomína Smeru jeho postupy

Bratislava 2. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s nárokom opozície na post šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pripomína, že túto zásadu v minulosti porušoval aj samotný Smer-SD. Reagoval tak na výzvu lídra Smeru-SD Roberta Fica. Kollár sa odvoláva na rok 2015, keď za predsedu NKÚ zvolili Karola Mitríka, nominanta vtedajšieho opozičného poslanca Pavla Freša. Vtedajšia opozícia pritom podporovala Maroša Žilinku a Mitrík uspel podľa nej vďaka Smeru-SD.



"Môžem vás ubezpečiť, že sa k uplatňovaniu tohto 'tradičného práva' postavím presne tak, ako ste sa k nemu postavili vy, keď ste ako Smer-SD vládli sami a zvolili ste za šéfa NKÚ v roku 2015 vlastného kandidáta, pána Mitríka. Tým ste vytvorili tradíciu, ktorú som pripravený rešpektovať," uviedol Kollár v reakcii na list od predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Kollárovu odpoveď TASR poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.



Fico listom vyzval šéfa parlamentu na verejné vyjadrenie, či bude rešpektované zaužívané právo parlamentnej opozície na ústavnú funkciu predsedu NKÚ. Pripomenul zásadu, že táto významná ústavná funkcia prináleží parlamentnej opozícii. Podobne to vníma aj nezaradený poslanec NR SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Voľba šéfa NKÚ bola pôvodne naplánovaná už na februárovej schôdzi NR SR. Kollár už pre TASR potvrdil, že termín predkladania návrhov kandidátov sa posunie do 17. februára, aby mala opozícia dosť času navrhnúť svojho kandidáta. Samotná voľba by sa napokon mala konať až na marcovej schôdzi parlamentu.