Kollár: Verdikt v prípade vraždy Kuciaka môže posilniť tlak na očistu

Bratislava 6. septembra (TASR) - Rozhodnutie súdu v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej môže naštartovať procesy v spoločnosti a zosilniť tlak verejnosti na očistu justície, prokuratúry a polície. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Dodal, že hoci ľudsky ho verdikt prekvapil, rešpektuje ho.



Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorú po vetovaní prezidentkou opäť schválil parlament, je podľa neho zákonom, ktorý má chrániť ľudí. Načrtol, že pochybnosti o špicľovaní by možno odstránil celoeurópsky systém. Jednotlivé štáty by tak nemuseli zavádzať vlastné aplikácie.



"Zatváranie hraníc je úplne posledná možnosť," uviedol predseda parlamentu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Diskutoval o tom aj na minulotýždňovom zasadnutí Slavkovského formátu v Rakúsku. Aj pri zatvorených hraniciach s Rakúskom by podľa Kollára mal byť umožnený presun pendlerov a opatrovateliek.



Uznesenie, ktoré prijala Národná rada SR v súvislosti s prípadom Jozefa Chovanca, považuje za silný signál smerom k Bruselu. Ocenil, že sa spojila koalícia i opozícia.