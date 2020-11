Kollár verí v dohodu koalície na kandidátovi na GP, vydieranie odmieta

Bratislava 23. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár verí, že v koalícii bude dohoda na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora (GP). Zároveň však odkazuje, že jeho hnutie sa vydierať nenechá.



Uviedol to pre TASR v reakcii na vyjadrenie premiéra a lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý pripustil odchod OĽANO z koalície, ak by kandidáta na generálneho prokurátora zvolila niektorá koaličná strana spolu s opozíciou.



"Pevne verím, že sa dohodneme na spoločnom kandidátovi s OĽANO, prípadne s ďalšími koaličnými partnermi. Cez to všetko chcem jasne povedať, že sa vydierať nedáme," vyhlásil Kollár.



"Ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou či jednou, alebo druhou, ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec," povedal Matovič. O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal.



Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne v utorok 24. novembra. Návrh programu počíta so stredajším termínom, ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.