Kollár: Zatváranie hraníc by mala byť úplne posledná možnosť

Na snímke predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček sa rozpráva s médiami počas neformálneho stretnutia slavkovského formátu S3 na zámku v rakúskej obci Grafenegg 30. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke predseda Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgang Sobotka sa rozpráva s médiami počas neformálneho stretnutia slavkovského formátu S3 na zámku v rakúskej obci Grafenegg 30. augusta 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Grafenegg 30. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady SR Boris Kollár, predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček a predseda rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka sa zhodli, že by nebolo vhodné zatvárať hranice medzi Českom, Slovenskom a Rakúskom. Uviedli to na spoločnom nedeľnom stretnutí Slavkovského formátu na zámku v rakúskom Grafeneggu.Kollár uviedol, že krajiny zavádzali v podobnom čase rovnaké opatrenia zamerané na boj s novým koronavírusom. "" uviedol predseda slovenského parlamentu, pričom zdôraznil, že v sobotu (29. 8.) sa na formálnom stretnutí vlády SR jej členovia zhodli na tom, že pendleri budú mať ľahké cestovanie." komentoval s tým, že o tom ubezpečil najmä rakúskeho partnera. Predseda slovenského parlamentu tiež uviedol, že ambíciou krajín je ponechať ekonomiky otvorené. Myslí si, že hoci bude druhá vlna pandémie nového koronavírusu silnejšia, niet sa čoho obávať.Význam vidí v dôkladnom dodržiavaní zavedených pravidiel zameraných na boj s ochorením COVID-19. "" povedal. Slovensko je podľa jeho slov na boj s novým koronavírusom pripravené, nesmie podľahnúť strachu.Vondráček zhodnotil, že všetky tri krajiny postupovali pri návrate "" v rámci koronakrízy podobne. Slovensko pochválil ako najlepšiu krajinu v rámci Európy v boji s pandémiou. Česko podľa jeho slov aktuálne už vie, čomu čelí. "" komentoval s tým, že situáciu budú riešiť smart karanténou a podľa lokálnych ohnísk. Rovnako zdôraznil, že ak sa nestane niečo mimoriadne, Česko určite zatvárať hranice nebude.Európske krajiny sa musia podľa slov Sobotku synchronizovať a v boji proti novému koronavírusu postupovať spoločne. Rakúsku sa podľa neho podarilo zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 rýchlymi opatreniami na začiatku vypuknutia pandémie. "" zdôraznil s tým, že opatrenia prijaté na boj s ochorením COVID-19 treba dodržiavať.Ďalšie stretnutie Slavkovského formátu by sa malo uskutočniť vo februári budúceho roka. Jednou z jeho tém bude rozšírenie Európskej únie o krajiny západného Balkánu. Slavkovský formát stretnutia predstaviteľov Slovenska, Česka a Rakúska vznikol v roku 2015. Kollár tiež uviedol, že Rakúsko by chcelo otvoriť tému Lisabonskej zmluvy. Slovensko a Česko podľa jeho slov musia byť v tejto téme ako menšie štáty opatrné, aby ich väčšie krajiny v hlasovaní "".