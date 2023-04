Kollár vyhlási voľby v čo najskoršom termíne,pravdepodobne koncom mája

Bratislava/Peking 20. apríla (TASR) – Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlási parlamentné voľby v čo najskoršom možnom termíne, urobí tak zrejme koncom mája. Potvrdil to pre TASR.



"Mám tam len krátke rozpätie, takže hneď, možno v prvom, druhom dni ich vyhlásim. Teda 23., 24. alebo 25. mája to vyhlásim," priblížil.



Podľa zákonných lehôt musí predseda parlamentu vyhlásiť voľby v termíne od 23. mája do 12. júna. Vyhlásením volieb sa začína aj predvolebná kampaň. Predčasné parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra.