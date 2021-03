Kollár vyzval koaličných partnerov, aby sa prestali správať ako deti

Bratislava 3. marca (TASR) -Predseda parlamentu a šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár vyzval svojich koaličných partnerov, aby sa prestali správať ako malé deti na pieskovisku. Vyzval ich, aby si spomenuli, prečo táto vládna koalícia vznikla a prečo ich ľudia volili. Koaličná kríza podľa neho nemá víťazov, len porazených. Predstaviteľov OĽANO, SaS a Za ľudí preto pozval v stredu o 17.00 h do Národnej rady SR, aby si sadli za jeden stôl a diskutovali.



"Vážení koaliční partneri, prosím, prestaňte sa správať ako malé deti na pieskovisku, ale vráťme sa k tomu, prečo táto vládna koalícia vznikla. Táto vládna koalícia vznikla preto, aby sme naplnili zmenu, ktorú ľudia požadovali, a aby každá zo štyroch koaličných strán naplnila program, pre ktorý nás ľudia do parlamentu poslali," vyhlásil Kollár.



Pozval preto partnerov k spoločnému stolu. "Aby sme si sadli a za zatvorenými dverami si všetky veci vydiskutovali a posunuli tento dialóg dopredu," ozrejmil. Zároveň poznamenal, že hnutie Sme rodina nezvykne niečo partnerom odkazovať cez médiá, no poukázal na hádky v koalícii a dôsledky sporov. "Porazení budú len obyčajní, bežní ľudia," uviedol a pripomenul vysoké počty úmrtí na ochorenie COVID-19.



V koalícii je už dlhšiu dobu napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať premiér Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Za ľudí už prišla o dvoch poslancov, hrozia jej ďalšie odchody. Remišová nevylúčila ani možnosť rozpadu vládnej koalície. Sulík aj Remišová hovoria o potrebe prijať zásadné rozhodnutia.







SaS ponuku Kollára prijíma, Za ľudí sa vyjadrí po stretnutí s prezidentkou

Zástupcovia SaS sa zúčastnia na stretnutí, na ktoré predstaviteľov koalície pozval predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár, ak sa stretnutie uskutoční. TASR to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák. Za ľudí sa k ponuke Kollára vyjadrí po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktoré je naplánované na 15.00 h. Uviedol to člen predsedníctva Roman Krpelan.



"Strana SaS je otvorená každému konštruktívnemu rokovaniu. Takže áno, ak stretnutie bude, zástupcovia SaS sa stretnutia zúčastnia," skonštatoval hovorca SaS.



OĽANO sa tiež zúčastní na stretnutí zástupcov koalície

Predstavitelia hnutia OĽANO sa zúčastnia na stretnutí, ktoré zvolal predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. TASR to potvrdil predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Kollár pozval predstaviteľov OĽANO, SaS a Za ľudí v stredu o 17.00 h do Národnej rady SR, aby si sadli za jeden stôl a diskutovali.



