B.Kollár vyzýva na upokojenie situácie, chce dovládnuť v štvorkoalícii

Bratislava 22. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) verí, že emócie opadnú a koaliční partneri sa vrátia za jeden stôl. Koalícia podľa neho situáciu ustojí. "Nemáme na výber. To znamená, že my to v tomto tvorivom cirkuse dovládneme," povedal. Vyzval pritom ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby sa snažili situáciu upokojovať.



"Bolo to veľmi vypäté, emócie hrajú silnú úlohu, ale som presvedčený, že keď tieto emócie opadnú, znova si sadneme k jednému stolu a začneme komunikovať. Vládu musíme dokončiť v štvorkoalícii. Nemôže sa každú chvíľu niekto urážať a odsadať od stola," povedal Kollár. Upokojiť situáciu a diskutovať je podľa neho potrebné aj vzhľadom na prechádzanie zákonov v parlamente. "Bez toho to nemôže fungovať. To to môžeme rovno zabaliť a vyhlásiť predčasné voľby," dodal.



Kollár nevidel, že by pred hlasovaním o protiinflačnom balíku hovorili o nejakej dohode SaS s opozíciou. Mrzí ho, keď strany využívajú vo svojej rétorike "fašistov". Poznamenal, že aj poslanci z ĽSNS a Republiky často hlasujú za vládne návrhy. Priznal, že ich hlasy sa niekedy zídu. Podčiarkol potrebu pomoci ľuďom.



Šéf parlamentu verí, že ani Ústavný súd (ÚS) SR nebude blokovať pomoc rodinám. Jeho rozhodnutie bude rešpektovať. Na ÚS sa s protiinflačnom balíkom z dielne Matoviča plánuje obrátiť prezidentka SR Zuzana Čaputová.