Kollár: Zaočkovaní by mali mať rovnaké práva ako nezaočkovaní

Bratislava 7. novembra (TASR) – Spoločnosť by nemala byť polarizovaná, zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať rovnaké práva ako nezaočkovaní. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



O prípadnom sprísňovaní opatrení by mali podľa jeho slov diskutovať a rozhodnúť odborníci spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO). "Musia nájsť spoločné stanovisko a za to my zahlasujeme," povedal. Kľúčová je podľa neho osobná zodpovednosť každého, nevidí zmysel v tom deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. "Poďme dať zaočkovaným slobodu, ale citlivo, aby sme nepoškodzovali práva," uviedol. Dodal, že bez ohľadu na opatrenia si pandémia "žije sama vlastným životom" a tretia vlna musí iba prejsť.



Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) tvrdí, že strana Smer-SD podporí všetky opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť epidemiologickú situáciu, avšak ruka v ruke s tým, že ľuďom bude poskytnuté odškodnenie. Koalíciu kritizuje za nejednotnosť, ktorá v spoločnosti vytvára zbytočný chaos. Pred ľudí by sa malo podľa neho prichádzať až s finálnym stanoviskom, na ktorom sa dohodne za zatvorenými dverami. "Váš koaličný partner spochybňuje to, čo hovoria odborníci. Čo si z toho majú zobrať ľudia?" uviedol v reakcii na Sulíkove vyjadrenia k odporúčaniam konzília odborníkov.



Tvrdí tiež, že minister hospodárstva klame, ak hovorí, že pandémia sa pre zaočkovaných skončila. Nejednotnosť koalície kritizuje aj v súvislosti s reformami. "Jeden ich chodí obhajovať, Heger ich chodí kritizovať," skonštatoval. Strana Smer-SD podľa jeho slov vidí riešenie napätia v spoločnosti v referende. "Toto je legitímny spôsob, nie stavať policajtov voči ľuďom len pre rúška," uviedol Blanár.



Kollár súhlasí, že vôľa ľudu je dôležitá, deklaroval, že vláda je pripravená upraviť ústavu. "Som presvedčený, že by sme mali upraviť ústavu a umožniť ľuďom skrátiť volebné obdobie," poznamenal.



V diskusii sa politici dotkli aj témy pripravovaných reforiem. Kollár v tejto súvislosti uviedol, že nemôže vetovať niečo, čo sa spomína v programovom vyhlásení vlády. "Ja reformu zdravotníctva nemôžem vetovať, ale nemusím súhlasiť s tou formou, s ktorou príde minister," vysvetlil. Opakovane pripomenul, že je za to, aby boli reformy urobené, ale tak, aby negatívne nezasiahli do života ľudí v regiónoch.