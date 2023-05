Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu k neprerokovaným zákonom na pondelok

Bratislava 26. mája (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k neprerokovaným zákonom z májového rokovania bude v pondelok 29. mája. Začať sa má o 9.00 h ráno. Schôdzu zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na návrh poslancov z klubu OĽANO a priatelia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa šéfa parlamentu Michaela Jurcová.



SaS sa odmieta podieľať na populistických a nezmyselných návrhoch, ktoré rozvracajú verejné financie, zvyšujú dane a prikazujú iným, ako majú žiť. "Predvolebnú kampaň o zákaze interrupcií, zákaze porna či zatvorených obchodoch v nedeľu si môžu poslanci OĽANO robiť sami, pokojne aj na centrále svojej strany, a to bez toho, aby tým zaťažovali nás a celú verejnosť," uviedol pre TASR podpredseda SaS Branislav Gröhling.



Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Demokrati sú pripravení schôdzu podporiť v prípade, ak obyčajní ľudia z programu vypustia "kampaňové" zákony. V stanovisku poslanci uviedli, že chcú pracovať, no odmietajú robiť kulisu pre "kampaňové atómovky".



Remišová rokovanie podporuje. "Poslanci SaS, Sme rodina, PS, Demokrati si spolu s opozíciou odhlasovali dovolenku namiesto riadnej práce, čo pokladáme za neúctu voči občanom. Vyhovárať sa na to, že v parlamente sú zákony, s ktorými nesúhlasia, a preto je lepšie, keď si spravia voľno, je popieraním princípu parlamentnej demokracie," uviedla pre TASR. Podotkla, že mnohé z návrhov sa týkali protikorupčnej oblasti, napríklad úprava paragrafu 363 Trestného poriadku alebo preukazovanie pôvodu majetku.



Nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD skonštatovali, že "krach" májovej parlamentnej schôdze je výsledkom chaosu bývalej vládnej koalície. "Pred voľbami 'oblbovala' ľudí svojimi takzvanými prioritami, o ktoré sa zrazu začali zaujímať štyri mesiace pred voľbami," podotkli poslanci. Ján Blcháč zo strany skonštatoval, že aj im ostali v neodhlasovanom balíku návrhy a boli by radi, keby sa o nich rozhodlo. Nie je si však istý, či mimoriadnu schôdzu podporia.



OĽANO a priatelia v piatok avizovali podanie návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR. Hnutie chce, aby sa na nej prerokovali všetky zákony, ktoré sa nestihli dorokovať a odhlasovať na 90. schôdzi parlamentu. Predseda parlamentu by mal schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.