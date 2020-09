Kvôli mimoriadnej schôdzi zasadne poslanecké grémium

Bratislava 24. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zvolal po hlasovaní poslanecké grémium. Požiadal o to predseda Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s plánovanou mimoriadnou schôdzou parlamentu, ktorá sa má začať o 12.00 h. Podľa vlastných slov chce koalícii pripomenúť existenciu ústavného zákona.



"Chcem na grémiu pripomenúť, že táto mimoriadna schôdza je zvolávaná v súlade s ústavným zákonom, teda bod programu, ktorý má byť prerokovaný na mimoriadnej schôdzi, je bod programu, ktorý predkladáme na základe ústavného zákona o spolupráci vlády a NRSR. Vyvoláva to vážne ústavnoprávne konzekvencie," povedal s tým, že chce na to upozorniť najmä predsedu parlamentu. Dodal, že ak koalícia neotvorí schôdzu, môže sa dostať do vážnych nepríjemných polôh.



Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný Smer-SD. Navrhuje, aby parlament prijal uznesenie k národnému plánu obnovy financovanému z európskeho nástroja Next Generation EU.