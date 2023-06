Kollár,Šimečka a Majerský schvaľujú zmenu pre nemocnice v pláne obnovy

Bratislava 18. júna (TASR) - Upustiť od plánu výstavby nemocnice Rázsochy a presunúť financie na výstavbu hrubých stavieb v Banskej Bystrici a Martine bolo správne riešenie. Zhodli sa na tom diskutujúci v nedeľňajšej debate TV Markíza Na telo. Predseda Národnej rady SR a líder Sme rodina Boris Kollár, predseda PS Michal Šimečka a predseda KDH Milan Majerský sa zhodli tiež na potrebe mať koncovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave.



"Presunúť peniaze na výstavbu skeletov v Martine a Banskej Bystrici bolo jediné správne riešenie, určite by som tento plán nemenil," uviedol Kollár. Zopakoval, že v prípade nemocnice v Bratislave by bolo najefektívnejšie kúpiť nemocnicu Bory.



Predseda PS za zmenou vo využití zdrojov z plánu obnovy vidí uznanie reality. V prípade nemocnice Bory si nemyslí, že je realistické uvažovať o kúpe zariadenia, ktoré práve otvoril súkromný vlastník. "Štát by mal ukázať, že vie postaviť veľkú nemocnicu," doplnil. Majerský o presunutí peňazí z plánu obnovy mieni, že je lepšie "urobiť aspoň niečo ako nič". Realita podľa neho ukáže, že bude potrebná aj univerzitná nemocnica v hlavnom meste.



Šéf kresťanských demokratov tiež naznačil, že schválená reforma nemocníc by mala prejsť revíziou, upozorňuje pritom na negatíva, ktoré prináša pre sever či východ Slovenska. Kollár zopakoval, že Sme rodina nezahlasovala za reformu, keďže nesúhlasila s jej podobou. Šimečka mieni, že by sa schválený koncept reformy, na ktorú je naviazané čerpanie z plánu obnovy, nemalo meniť. "V implementácii však môže prísť k zmenám a doladeniu niektorých vecí," uznal.



Všetci diskutujúci vnímajú potrebu konsolidácie verejných financií. Šimečka nechce hovoriť o zvyšovaní daní, najskôr by sa zameral na neefektívne štátne dotácie, prehodnotil by tiež tzv. Matovičov rodinný balíček, Majerský apeluje na adresnejšiu formu pomoci ľudom a najzraniteľnejším skupinám. Kollár upozornil, že spoludiskutujúci v tomto prípade idealizujú možnosti, ktoré narazia na aplikáciu v reálnej praxi.



Lídri otvorili aj otázku povolebnej spolupráce. Šimečka priznal, že jednou z priorít PS ostáva zlepšenie podmienok na spolužitie homosexuálnych párov. Majerský zdôraznil, že pre KDH sú neprijateľné registrované partnerstvá. Kollár si myslí, že ak nemá vzniknúť vláda Roberta Fica a Smeru-SD, musia strany ustúpiť z presadzovania svojich priorít v kultúrno-etických otázkach za každú cenu.