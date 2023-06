Kollár:Vláda konzervatívcov a liberálov by nemala riešiť etické otázky

Bratislava 2. júna (TASR) - Hnutie Sme rodina si vie predstaviť byť súčasťou konzervatívno-liberálnej koalície, no záležalo by to od obsahu programového vyhlásenia vlády (PVV). Program vlády by nemal obsahovať kultúrno-etické otázky. Vyhlásil to predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. Ak nemá vládnuť Smer-SD a Republika, budú musieť podľa neho spolu vládnuť subjekty ako KDH a Progresívne Slovensko (PS) a dohodnúť sa.



"Záleží to od toho, aké by bolo programové vyhlásenie vlády, pokiaľ by sa tam dostali veci, ktoré sa tam majú dostať a nebolo by to postavené na kultúrno-etických otázkach, kde v našej strane máme voľné hlasovanie," povedal Kollár na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že takáto vláda by mohla vydržať, pokiaľ by v PVV neboli kultúrno-etické otázky.



Podľa Kollára sa vláda asi nebude môcť zostaviť bez KDH a PS. Musia sa preto dohodnúť na tom, že sa nebudú predkladať žiadne kultúrno-etické otázky na jednu ani druhú stranu. "Inak tie dve strany nebudú môcť ísť spolu do vlády. A keď to neurobia, tak sa to rozpadne. Behom pol roka bude znova pád vlády," povedal.



Stále podľa Kollára platí, že voľby do Národnej rady SR vyhlási o týždeň, 9. júna. Tvrdí, že ak by bol egoistický, vyhlásil by ich skôr, no chcel dať každej zo strán možnosť rokovať a spojiť sa. Parlamentné voľby majú byť 30. septembra.