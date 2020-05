M.Kolník: Regionálnym úradom verejného zdravotníctva chýba sebavedomie

Bratislava 6. mája (TASR) – Na regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorých má Slovensko v súčasnosti 36, treba vrátiť zdravé sebavedomie a pocit naplnenia. S tým súvisí ľudská, materiálna aj vzdelanostná výbava a to treba povzbudiť a rozvíjať. Myslí si to šéf služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Marián Kolník.



"Dnes máme 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, každý z nich má určitý význam vo svojom regióne, niekde väčší, niekde menší. Je to veľký potenciál na zamyslenie sa a analýzu fungovania daného systému," povedal v rozhovore pre TASR.



Pandémia nového koronavírusu podľa šéfa služobného úradu MZ SR odhalila to, že treba "hygienu" v niektorých oblastiach posilniť. "V čase krízy by mal mať Úrad verejného zdravotníctva SR veľkú silu, no teraz vidíme, že zrealizovanými krokmi v minulosti nastali v niektorých oblastiach medzery, napríklad v laboratórnej diagnostike. Nemali sme vlastné štátne laboratóriá, zostali len približne tri. Vlastné laboratóriá v krízových situáciách potrebujeme," komentoval Kolník.



Tiež dodal, že čo sa týka rómskych osád, je potrebné prostredníctvom regionálnych úradov realizovať osvetu a vzdelávanie v dôležitých hygienických návykoch na zabránenie šíreniu vírusu. "Nejde o to byť reštriktívny. Ale musíme tam urobiť veľa pre osvetu," doplnil.



Šéf služobného úradu MZ SR tiež povedal, že túži napríklad po tom, aby si ľudia v prípade, že budú chcieť ísť niekde na Slovensku na dovolenku, mohli v mobile zobraziť konkrétne miesto, kde by sa im zobrazovali napríklad údaje o peľovej situácii, čistote vody, radiácii. Aj takáto úloha by mohla spadať pod verejné zdravotníctvo na Slovensku.