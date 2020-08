Slovenský doktor vypracoval najlepší ožarovací plán na svetovej súťaži

Komárno 11. augusta (TASR) – Radiačný fyzik Nemocnice Agel Komárno Dalibor Lojko získal s maximálnym počtom 150 bodov delené prvenstvo na medzinárodnej porovnávacej súťaži v príprave ožarovacích plánov. Na súťaži s oficiálnym názvom 2020 American Association of Medical Dosimetrists Plan Study sa zúčastnilo 325 súťažiacich z celého sveta.



„Predmetom súťaže bolo vytvoriť čo najlepší ožarovací plán pre daného fiktívneho pacienta. Podkladom bolo jeho CT so zakreslenými rizikovými orgánmi a nádorom, ktorý chceme ožiariť," vysvetlil Lojko, ktorý má v tejto oblasti prax 12 rokov.



Súťaž sa realizuje každý rok, vždy sa vyberie niektorá, zväčša zriedkavá diagnóza, ktorá sa potom prezentuje a diskutuje na viacerých mítingoch. Tento rok sa riešila diagnóza chordóm. Ide o zriedkavý druh rakoviny, ktorý rastie v kostiach lebky a chrbtice. Keďže sa zväčša nachádza v blízkosti miechy a mozgu, je potrebné ju liečiť veľmi opatrne. Pri súťaži boli dané rôzne podmienky, ktoré mal návrh ožarovacieho plánu spĺňať, a 22 bodovo hodnotených kritérií.



„Na podobných súťažiach sa zúčastňujem zhruba už päť rokov. Na niektorých súťažiach sa zúčastňuje aj viac ako 4000 odborníkov skoro zo 100 krajín," povedal Lojko.



Podľa jeho slov na súťaž nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. „Treba si len pozorne preštudovať zadanie a vymyslieť čo najlepšiu techniku. Potom to už len chce len veľa trpezlivosti a času upravovať plán, aby bol čo najlepší."



Každý súťažiaci vytvára plán na klinickom plánovacom systéme, ktorý používa v nemocnici (v Komárne je to Eclipse), a vytvára plán pre klinický ožarovač, ktorý sa používa v nemocnici (v Komárne je to jeden z najmodernejších lineárnych urýchľovačov Halcyon).



„Je veľmi zaujímavé a náučné porovnať naše výsledky s ostatnými. Napríklad ako obstoja fotónové plány v konkurencii s protónovými plánmi alebo klasické lineárne urýchľovače v porovnaní s inými ožarovačmi, ako tomoterapia, CyberKnife a gama nôž," objasnil Lojko najväčší prínos svetovej súťaže.



Komárňanská nemocnica sa zúčastnila na súťaži ako jediné pracovisko s lineárnym urýchľovačom Halcyon a súťažiaci boli aj odborníci z renomovaných veľkých centier radiačnej onkológie.



„Tieto pracoviská sú technologicky i personálne neporovnateľne inak vybavené. O to viac nás teší dosiahnutý úspech. Je potvrdením, že sme schopní vytvárať veľmi kvalitné ožarovacie plány pre väčšinu diagnóz indikovaných pre rádioterapiu," zhodnotil úspech fyzika primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Agel Komárno Pavel Demeter.