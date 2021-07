Kombinácia vakcín proti COVID-19 bude možná v špecifických prípadoch

Bratislava 19. júla (TASR) - Kombinácia dvoch odlišných dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 bude možná len v presne špecifikovaných prípadoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že ide o odporúčanie odborníkov.



"Záver odborníkov tak hovorí o tom, že aktuálne by kombinácia vakcín mala byť realizovaná v našich podmienkach výlučne z dôvodu zdravotnej kontraindikácie pre podanie druhej dávky rovnakej vakcíny," uviedla.



Druhú dávku inej očkovacej látky bude teda možné dostať, ak nastala závažná vedľajšia príhoda po podaní prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s kontraindikáciou podania druhej dávky alebo ak sa eviduje nedostupnosť rovnakého druhu vakcíny.



Rovnako sa tak môže stať v prípade, ak sa človek očkoval prvou dávkou vakcíny v zahraničí, a tá nie je na Slovensku registrovaná alebo k dispozícii.



Podľa MZ SR sa kombinovať môže prvá dávka vektorovej vakcíny a druhá dávka mRNA vakcíny, pričom časový interval je minimálne 28 dní a môže byť až do 12 týždňov, no s aspektom dosiahnutia plnej ochrany neskôr.



Taktiež sa môže kombinovať prvá dávka mRNA vakcíny a druhá dávka vektorovej vakcíny. Časový interval v tomto prípade je minimálne 28 dní, môže byť až do 12 týždňov avšak s aspektom dosiahnutia plnej ochrany neskôr.



V prípade, ak vakcinačné centrum očkuje mimo nastavených pravidiel, daný úkon je plne v zodpovednosti vakcinačného centra. Teda posúdiť kontraindikáciu môže aj priamo lekár vo vakcinačnom centre, dodalo MZ SR.