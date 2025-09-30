< sekcia Slovensko
Komentárom P. Schutza sa začala zaoberať bratislavská polícia
Denník SME sa za kritizovanú vetu v komentári ospravedlnil a z textu ju odstránil.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Komentárom Petra Schutza v denníku SME, v ktorom vyzval na dehumanizáciu „smeráka“, sa začala v pondelok (29. 9.) zaoberať bratislavská krajská polícia. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania. Stanovisko zverejnila na sociálnej sieti.
„Zverejneným článkom v denníku, ktorý poukazuje na dehumanizáciu, sa na základe prvotných zistení zaoberajú policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, a to z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu podnecovania,“ priblížila polícia. Dodala, že v medializovanej veci začala konať z úradnej povinnosti bez predchádzajúceho podnetu inej osoby.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v utorok informoval, že komentárom sa budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Schutz vo svojom komentári zverejnenom 28. septembra napísal vetu „môžete autora zabiť, ale najúčinnejšia obrana pred Ficom IV je dehumanizácia. Stretnete smeráka na ulici, dehumanizujte ho.“ Denník SME sa za kritizovanú vetu v komentári ospravedlnil a z textu ju odstránil. Táto veta je podľa šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej neakceptovateľná, chybná a nepatrí ani do jazyka, ani do myšlienkového sveta denníka.
