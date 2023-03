Komisár: Až 93 % detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy

Bratislava 31. marca (TASR) - Až 93 percent detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy. Upozornil na to detský komisár Jozef Mikloško, vychádzajúc z výsledkov jesenného výskumu Úradu komisára pre deti (ÚKPD). Práve duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je podľa komisára akútnym problémom, bolo ústrednou témou trojdňového Parlamentu detí a mládeže. TASR o tom informovala odborná poradkyňa v oblasti komunikácie úradu Mária Gregušová.



V rámci stretnutia diskutovalo 61 detí a mladých z 34 detských a mládežníckych organizácií, iniciatív a školských parlamentov o návrhoch riešení v oblasti duševného zdravia. "Medzi ne patrí napríklad podpora vzniku voľnočasových stredísk pre mladých ľudí s cieľom väčšej socializácie," priblížila Gregušová. Ako ďalšie riešenia deti navrhli väčšiu podporu psychológov na školách, prevenciu formou diskusií v rámci vyučovania či deň duševného zdravia.



Deti na stretnutí rozoberali aj reguláciu používania mobilných telefónov počas vyučovania, kde navrhli zákaz ich používania na prvom stupni základnej školy a regulovanie používania na druhom stupni základnej školy. "Negatívne účinky nadmerného času stráveného na mobilných zariadeniach, hlavne na sociálnych sieťach, na duševné zdravie sú nám známe. Deti si to samy začínajú uvedomovať a ako jedno z riešení vidia regulovanie používania telefónov na školách," poukázal Mikloško.



Doplnil, že deti sa nebránia ani úplnému zákazu používania mobilných telefónov do určitého veku. Touto témou sa chcú na ÚKPD ďalej zaoberať, analyzovať ju a hľadať vhodné riešenie.