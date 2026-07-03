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Komisár pre deti a šéf Najvyššieho súdu SR podpísali memorandum
Spojenectvo inštitúcií podľa komisára reaguje na pálčivú realitu, že sa väčšina podnetov smerovaných Úradu komisára pre deti týka rodičovských konfliktov a rodinno-právnej agendy.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Najvyššieho súdu (NS) SR František Mozner podpísali memorandum o spolupráci. Spojenectvo inštitúcií podľa komisára reaguje na pálčivú realitu, že sa väčšina podnetov smerovaných Úradu komisára pre deti týka rodičovských konfliktov a rodinno-právnej agendy. Vyplýva to z informácií, ktoré úrad zverejnil na svojom webe.
„Popri riešení citlivej rodinnej agendy je druhým pilierom spolupráce posilnenie mládežníckej participácie. Cieľom memoranda je tu organizácia otvorených diskusií a podujatí so zástupcami justície, jedinečná príležitosť zapojenia sa do dialógu pre mladých ľudí a zvyšovanie ich záujmu o právny štát. Tieto podujatia nebudú len pasívnymi prednáškami. Ich cieľom je vytvoriť skutočný partnerský priestor, kde môžu mladí ľudia klásť priame otázky, vyjadrovať svoje názory na fungovanie štátu a búrať bariéry medzi mládežou a justíciou,“ uviedol úrad komisára.
Ako doplnil, podpisom memoranda inštitúcie deklarovali spoločný záväzok spojiť sily v prospech novej generácie, ako pri systematickom budovaní právneho vedomia, tak pri hľadaní citlivejších riešení pre deti zasiahnuté rodinnými krízami.
„Popri riešení citlivej rodinnej agendy je druhým pilierom spolupráce posilnenie mládežníckej participácie. Cieľom memoranda je tu organizácia otvorených diskusií a podujatí so zástupcami justície, jedinečná príležitosť zapojenia sa do dialógu pre mladých ľudí a zvyšovanie ich záujmu o právny štát. Tieto podujatia nebudú len pasívnymi prednáškami. Ich cieľom je vytvoriť skutočný partnerský priestor, kde môžu mladí ľudia klásť priame otázky, vyjadrovať svoje názory na fungovanie štátu a búrať bariéry medzi mládežou a justíciou,“ uviedol úrad komisára.
Ako doplnil, podpisom memoranda inštitúcie deklarovali spoločný záväzok spojiť sily v prospech novej generácie, ako pri systematickom budovaní právneho vedomia, tak pri hľadaní citlivejších riešení pre deti zasiahnuté rodinnými krízami.