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Komisár pre deti a šéf Najvyššieho súdu SR podpísali memorandum

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Na snímke komisár pre deti Jozef Mikloško. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Spojenectvo inštitúcií podľa komisára reaguje na pálčivú realitu, že sa väčšina podnetov smerovaných Úradu komisára pre deti týka rodičovských konfliktov a rodinno-právnej agendy.

Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Najvyššieho súdu (NS) SR František Mozner podpísali memorandum o spolupráci. Spojenectvo inštitúcií podľa komisára reaguje na pálčivú realitu, že sa väčšina podnetov smerovaných Úradu komisára pre deti týka rodičovských konfliktov a rodinno-právnej agendy. Vyplýva to z informácií, ktoré úrad zverejnil na svojom webe.

„Popri riešení citlivej rodinnej agendy je druhým pilierom spolupráce posilnenie mládežníckej participácie. Cieľom memoranda je tu organizácia otvorených diskusií a podujatí so zástupcami justície, jedinečná príležitosť zapojenia sa do dialógu pre mladých ľudí a zvyšovanie ich záujmu o právny štát. Tieto podujatia nebudú len pasívnymi prednáškami. Ich cieľom je vytvoriť skutočný partnerský priestor, kde môžu mladí ľudia klásť priame otázky, vyjadrovať svoje názory na fungovanie štátu a búrať bariéry medzi mládežou a justíciou,“ uviedol úrad komisára.

Ako doplnil, podpisom memoranda inštitúcie deklarovali spoločný záväzok spojiť sily v prospech novej generácie, ako pri systematickom budovaní právneho vedomia, tak pri hľadaní citlivejších riešení pre deti zasiahnuté rodinnými krízami.
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