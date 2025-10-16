< sekcia Slovensko
Komisár pre deti hovoril o zamestnávaní ľudí zo znevýhodnených skupín
Sociálno-ekonomické fórum sa v Rimavskej Sobote konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.
Rimavská Sobota 16. októbra (TASR) - V Rimavskej Sobote sa vo štvrtok konalo sociálno-ekonomické fórum s názvom Zamestnanosť rodičov ako najlepšia cesta detí z chudoby. Komisár pre deti Jozef Mikloško, zamestnávatelia a ďalšie subjekty na stretnutí hovorili o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.
Sociálno-ekonomické fórum sa v Rimavskej Sobote konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Komisár pre deti, zamestnávatelia a takisto predstavitelia neziskových organizácií či verejnej správy hovorili o príkladoch dobrej praxe zamestnávania znevýhodnených a ohrozených skupín.
Na fóre sa diskutovalo aj o možnostiach širšieho uplatnenia ľudí zo znevýhodneného prostredia či o tom, ako vytvárať pracovné príležitosti pre rodičov z nízkopríjmových rodín. „Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine. Zamestnanosť je kľúčové riešenie pre to, aby sa generačná chudoba preťala,“ skonštatoval Mikloško.
Podnikatelia podľa komisára pre deti na stretnutí diskutovali o rôznych riešeniach vedúcich k zamestnanosti rodičov. Ako spíkri sa na podujatí predstavil napríklad podnikateľ Milan Fiľo, predseda Klubu 500 Vladimír Soták či viceprezident US Steel a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.
