Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Slovensko

Komisár pre deti hovoril o zamestnávaní ľudí zo znevýhodnených skupín

.
Na archívnej snímke komisár pre deti Jozef Mikloško. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Sociálno-ekonomické fórum sa v Rimavskej Sobote konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.

Autor TASR
Rimavská Sobota 16. októbra (TASR) - V Rimavskej Sobote sa vo štvrtok konalo sociálno-ekonomické fórum s názvom Zamestnanosť rodičov ako najlepšia cesta detí z chudoby. Komisár pre deti Jozef Mikloško, zamestnávatelia a ďalšie subjekty na stretnutí hovorili o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.

Sociálno-ekonomické fórum sa v Rimavskej Sobote konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Komisár pre deti, zamestnávatelia a takisto predstavitelia neziskových organizácií či verejnej správy hovorili o príkladoch dobrej praxe zamestnávania znevýhodnených a ohrozených skupín.

Na fóre sa diskutovalo aj o možnostiach širšieho uplatnenia ľudí zo znevýhodneného prostredia či o tom, ako vytvárať pracovné príležitosti pre rodičov z nízkopríjmových rodín. „Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine. Zamestnanosť je kľúčové riešenie pre to, aby sa generačná chudoba preťala,“ skonštatoval Mikloško.

Podnikatelia podľa komisára pre deti na stretnutí diskutovali o rôznych riešeniach vedúcich k zamestnanosti rodičov. Ako spíkri sa na podujatí predstavil napríklad podnikateľ Milan Fiľo, predseda Klubu 500 Vladimír Soták či viceprezident US Steel a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.
.

Neprehliadnite

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?