Komisár pre deti Mikloško vyzýva k zvýšenej ochrane migrujúcich detí

Bratislava 16. októbra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško zdôrazňuje potrebu zvýšenej ochrany migrujúcich detí. TASR o tom informovala Mária Gregušová z Úradu komisára pre deti. Podľa úradu sa na Slovensku momentálne nachádza od 700 do 1000 utečencov, väčšinou Sýrčanov, vrátane matiek s maloletými deťmi.



Gregušová avizovala, že komisár pre deti sa obráti na Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou o zabezpečenie zdravotných preventívnych prehliadok pre maloleté migrujúce deti. "Komisár pre deti taktiež vyzýva Ministerstvo vnútra SR k zriadeniu preventívneho mechanizmu krízového riadenia, ktorý by sa zaoberal riadením procesov v súvislosti s riešením podobných krízových situácií v budúcnosti," dodala.



Komisár pre deti zároveň podľa Gregušovej ocenil prácu inštitúcií, ktoré riešia krízovú situáciu a na základe stretnutí zdôrazňuje potrebu zvýšenej ochrany migrujúcich detí a ich rodín. "Vzhľadom na sprísnenie hraničných kontrol v okolitých krajinách nevieme, ako dlho budú utečenci na našom území zotrvávať, preto komisár pre deti apeluje na zabezpečenie čo najdôstojnejšieho prístrešia pre matky s deťmi aj s ohľadom na klesajúce teploty počas noci," podotkla.



Mikloško sa v pondelok stretol s predstaviteľmi rezortu vnútra, práce, bratislavského magistrátu a viacerými inštitúciami, ktoré sú aktívne pri riešení situácie utečencov na Slovensku.