Komisár pre deti vyzýva na zákaz online predaja nikotínových produktov

Bratislava 28. júla (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzýva na zákaz online predaja nikotínových produktov. Tvrdí, že deti sa k nim vedia dostať aj bez kontroly. Ministerstvá, ale aj poslanci Národnej rady (NR) SR by sa mali podľa neho čo najskôr zamerať na prijatie efektívnych legislatívnych opatrení, ktoré účinne zabránia predaju návykových látok deťom. V prvom rade apeluje na funkčné a efektívne overovanie veku. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.



Komisár pripomenul, že začiatok letných prázdnin poznačil nárast intoxikácií, ktorý hlásil Národný ústav detských chorôb počas prvých dvoch letných týždňov. Narastá počet maloletých užívateľov nikotínových produktov, ako sú nikotínové vrecúška a tzv. vape. „O ich škodlivých účinkoch sme nedávno diskutovali aj s odborníkmi z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Zamerali sme sa preto na to, ako je možné, že pri súčasnej legislatíve, zakazujúcej predaj nikotínových produktov ľuďom do 18 rokov, narastá počet neplnoletých, dokonca maloletých užívateľov,“ uviedol Mikloško.



Za alarmujúce považuje komisár najmä to, že deti sa k týmto produktom dokážu dostať jednoducho cez internet. Pripomenul, že niektoré e-shopy vyžadujú len jednostrannú deklaráciu, že užívateľ má viac ako 18 rokov. Dostatočné overenie veku nefunguje podľa neho ani na výdajných miestach, v trafikách či na predajných miestach tabakových a nikotínových produktov. „Najnepríjemnejším zistením bolo, že sme našli nikotínové produkty na najväčšom slovenskom inzertnom portáli,“ doplnil Mikloško.



Súčasný systém vníma komisár pre deti ako značne formálny a ľahko prekonateľný. „Konkrétne apelujem na vnútroštátny zákaz online predaja všetkých tabakových a nikotínových výrobkov, vape produktov a nikotínových vrecúšok rovnako, ako to urobili už dva štáty Európskej únie - Francúzsko a Belgicko a tiež na medzištátny zákaz online produktov, aby nebola možná ich cesta na náš trh zo zahraničia,“ vyhlásil. Právo detí na ochranu zdravia musí podľa neho stáť nad komerčnými záujmami predajcov.