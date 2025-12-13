< sekcia Slovensko
Komisár pre deti vyzýva poslancov NR SR na politickú zodpovednosť
Pripomínajú, že konanie niektorých poslancov normalizuje násilie, legitimizuje nenávisť a vysiela deťom a mladým ľuďom mimoriadne nebezpečný signál, že takto vyzerá verejná diskusia a výkon moci.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Komisár pre deti Jozef Mikloško a Predsedníctvo Parlamentu detí a mládeže pri Úrade komisára pre deti (ÚKPD) vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR na zachovanie politickej kultúry, rešpektu a zodpovednosti. V súvislosti s ich správaním, ktoré sprevádzalo poslednú schôdzu parlamentu, v období adventu, vyjadrujú hlboké znepokojenie. Konštatujú to v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.
„Parlament nemôže byť miestom agresie, zastrašovania a násilia. Takéto prejavy sú absolútne neprípustné v priestore, ktorý má byť symbolom demokracie, dialógu a rešpektu. Považujeme ich za nezlučiteľné s mandátom voleného zástupcu,“ odkazujú vo vyhlásení na margo fyzických útokov, provokácií, vulgarizmov či verbálnych útokov. Za neospravedlniteľné a neprijateľné označujú aj agresívne a dehonestujúce správanie voči ženám v najvyššom zákonodarnom orgáne štátu.
Pripomínajú, že konanie niektorých poslancov parlamentu normalizuje násilie, legitimizuje nenávisť a vysiela deťom a mladým ľuďom mimoriadne nebezpečný signál, že takto vyzerá verejná diskusia a výkon moci. Vyzývajú ich preto, aby si uvedomili, že sú volení zástupcovia občanov, ktorí im dali dôveru, že budú chrániť a reprezentovať ich hodnoty, nie eskalovať konflikty. Odkazujú im, že krajinu majú viesť spoločne k prosperite, nie ju rozdeľovať.
Konanie poslaneckého zboru dôrazne odsudzujú a vyzývajú ich, aby si uvedomili svoj vplyv na mladú generáciu Slovenska a zodpovednosť aj za odchod mnohých mladých ľudí zo Slovenska. Rovnako ich vyzývajú, aby dodržiavali zásady slušnosti a rešpektu, v online aj offline priestore, rešpektovali a chránili dôstojnosť žien a všetkých účastníkov verejnej diskusie a svojím správaním prispievali k upokojeniu spoločnosti, nie k jej rozdeľovaniu.
Parlament vo štvrtok (11. 12.) večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
Poslanecké kluby Smer a Hlas odsúdili správanie poslanca a lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča a ďalších opozičníkov. Upozornili na vulgárne, agresívne útoky z Matovičovej strany voči koaličným poslankyniam. Kritizovali, že ďalší opozičníci konanie Matoviča neodsúdili a nezasiahli proti nemu. Avizovali, tiež podania na mandátový a imunitný výbor. Matovič zasa avizoval trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú (Smer-SD) za ohováranie.
„Parlament nemôže byť miestom agresie, zastrašovania a násilia. Takéto prejavy sú absolútne neprípustné v priestore, ktorý má byť symbolom demokracie, dialógu a rešpektu. Považujeme ich za nezlučiteľné s mandátom voleného zástupcu,“ odkazujú vo vyhlásení na margo fyzických útokov, provokácií, vulgarizmov či verbálnych útokov. Za neospravedlniteľné a neprijateľné označujú aj agresívne a dehonestujúce správanie voči ženám v najvyššom zákonodarnom orgáne štátu.
Pripomínajú, že konanie niektorých poslancov parlamentu normalizuje násilie, legitimizuje nenávisť a vysiela deťom a mladým ľuďom mimoriadne nebezpečný signál, že takto vyzerá verejná diskusia a výkon moci. Vyzývajú ich preto, aby si uvedomili, že sú volení zástupcovia občanov, ktorí im dali dôveru, že budú chrániť a reprezentovať ich hodnoty, nie eskalovať konflikty. Odkazujú im, že krajinu majú viesť spoločne k prosperite, nie ju rozdeľovať.
Konanie poslaneckého zboru dôrazne odsudzujú a vyzývajú ich, aby si uvedomili svoj vplyv na mladú generáciu Slovenska a zodpovednosť aj za odchod mnohých mladých ľudí zo Slovenska. Rovnako ich vyzývajú, aby dodržiavali zásady slušnosti a rešpektu, v online aj offline priestore, rešpektovali a chránili dôstojnosť žien a všetkých účastníkov verejnej diskusie a svojím správaním prispievali k upokojeniu spoločnosti, nie k jej rozdeľovaniu.
Parlament vo štvrtok (11. 12.) večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
Poslanecké kluby Smer a Hlas odsúdili správanie poslanca a lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča a ďalších opozičníkov. Upozornili na vulgárne, agresívne útoky z Matovičovej strany voči koaličným poslankyniam. Kritizovali, že ďalší opozičníci konanie Matoviča neodsúdili a nezasiahli proti nemu. Avizovali, tiež podania na mandátový a imunitný výbor. Matovič zasa avizoval trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú (Smer-SD) za ohováranie.