Komisár RE:SR by nemala prijímať ústavné zmeny porušujúce ľudské práva

Štrasburg 13. júna (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Michael O’Flaherty v piatok vyhlásil, že slovenskí poslanci by nemali prijímať ústavné zmeny, ktoré oslabujú všeobecnú ochranu ľudských práv alebo ktoré oslabujú ľudské práva konkrétnych skupín v spoločnosti. Poslancov vyzval na dodržiavane zásad právneho štátu a ľudských práv všetkých obyvateľov Slovenska. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy kancelárie komisára RE pre ľudské práva.



O’Flaherty ozrejmil, že Národná rada Slovenskej republiky bude v nasledujúcich dňoch v druhom čítaní prerokovávať návrhy zmien Ústavy, ktoré jej predložila vláda a ktoré prešli prvým čítaním 9. apríla 2025. „Tieto zmeny vyvolali obavy Slovenského národného centra pre ľudské práva, verejného ochrancu práv, občianskej spoločnosti a viacerých právnych expertov. Navyše práve dnes (13. júna 2025) boli predložené ďalšie návrhy na zmeny Ústavy, ktoré vyvolávajú ďalšie obavy týkajúce sa ľudských práv,“ uviedol komisár RE.



Jeden z kľúčových návrhov podľa O’Flahertyho spočíva v tom, že SR si zachováva suverenitu v oblastiach, ktoré spadajú pod široko chápaný pojem „národná identita“, najmä pokiaľ ide o „zásadné kultúrno-etické otázky“.



Komisár RE pre ľudské práva vyjadril obavy, že tento návrh je v rozpore s princípom, podľa ktorého nemožno vnútorné právne predpisy štátu vrátane ústavného práva použiť na ospravedlnenie konania alebo opomenutia porušujúceho medzinárodné právo. Patrí sem aj povinnosť podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach plne zabezpečiť práva a slobody definované v tomto dokumente.



Dodal, že sa to zároveň vzťahuje na všetky ostatné medzinárodné zmluvy, ktorých je SR zmluvnou stranou, vrátane ďalších zmlúv RE, ako je Európska sociálna charta, a tiež globálnych nástrojov na ochranu ľudských práv. O’Flaherty o tvrdí, že snaha neaplikovať konkrétne práva preto, že sa vec týka „národnej identity“, by bola zásadne nekompatibilná s medzinárodnými záväzkami SR.



Komisár sa vyjadril aj k ďalším navrhovaným zmenám. Návrh uznať dve pohlavia - mužské a ženské -, podľa neho riskuje popieranie reality transrodových a intersexuálnych osôb. Taktiež môže mať vplyv na záruky ľudských práv, ako je napríklad prístup k právnemu uznaniu rodu. Podotkol, že jeden z predložených návrhov, ktorý má toto uznanie biologicky podmieniť, by túto záruku úplne zrušil.



Obavy sa podľa slov O’Flahertyho objavili aj v súvislosti navrhovanými zmenami, ktoré môžu mať vplyv na rodinný život alebo prístup ku komplexnej sexuálnej výchove, a to vo svetle medzinárodných štandardov. Tvrdí, že je nevyhnutné, aby poslanci plne zohľadnili tieto obavy vrátane tých, ktoré vyjadrili nezávislé domáce inštitúcie, a zabezpečili, že nedôjde k obmedzeniu práv žiadnej skupiny v spoločnosti.



Na záver komisár ocenil návrh ústavne zaručiť rovnocenné odmeňovanie mužov a žien, čo označil za pozitívny krok na zabezpečenie rodovej rovnosti. „Vyzývam vládu a poslancov, aby sa touto dôležitou otázkou zaoberali prostredníctvom inej iniciatívy, ktorá by nebola spojená s krokmi oslabujúcimi ľudské práva,“ uzavrel.