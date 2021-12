Komisára pre deti nezvolili, do ďalšej voľby postúpili dve kandidátky

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní nezvolili komisára pre deti. Plénum vyberalo zo siedmich kandidátov, ani jeden nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Voľba sa bude opakovať, postupujú do nej kandidátky s najvyšším počtom hlasov, teda Katarína Hatráková a Anna Niku. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) oznámil, že opakovaná voľba bude vo štvrtok (9. 12.) po hlasovaní o 17.00 h.



Hatrákovú podporovalo hnutie OĽANO, získala 52 hlasov a Niku navrhovali poslanci zo Sme rodina. Vo voľbe ju podporilo 47 poslancov. Okrem nich kandidovali aj Ondrej Prostredník, Mária Vargová, Natália Blahová, Jitka Hasíková a Jozef Mikloško. O funkciu sa pôvodne uchádzala aj Katarína Szabová, no ľudskoprávny parlamentný výbor ju neodporučil do voľby.



Komisár pre deti má chrániť ich práva na súdoch, úradoch, ale aj v súkromných firmách. V súčasnosti túto funkciu zastáva exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová. Funkcie sa ujala v decembri 2015 na šesťročné obdobie.