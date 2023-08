Komisára pre deti znepokojilo dianie v trnavskom centre

Bratislava 3. augusta (TASR) - Komisára pre deti Jozefa Mikloška znepokojili udalosti v Centre pre deti a rodiny v Trnave týkajúce sa praktík náboženskej výchovy. Obracia sa na všetky štatutárne orgány zariadení, v ktorých sú umiestnené deti, aby slobody a práva detí plne rešpektovali a aby nevynucovali od detí akýkoľvek postoj v otázkach náboženskej slobody. TASR o tom informovala Mária Gregušová z Úradu komisára pre deti.



"Komisár upozorňuje na to, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je základným ľudským právom každej osoby, a teda aj dieťaťa. Do tohto práva patrí aj prejavovanie viery slobodne sám alebo aj s inými a tiež účasť na náboženských aktoch a náboženská výchova. Do pojmu slobody myslenia patrí aj právo nemať vieru," pripomenuli z úradu.



Dané práva a slobody sú garantované systémom medzinárodných zmlúv a Ústavou SR. "Nie je prípustné nútiť kohokoľvek, aby vieru prejavoval, alebo naopak, zakázať, aby tak nečinil," dodali v stanovisku.



Generálna prokuratúra SR vo štvrtok informovala o tom, že zasiahla proti vynucovaniu náboženského vyznania a viery u detí v trnavskom centre a že prokurátorka tam 1. augusta s okamžitou platnosťou zrušila "duchovný program". Ako zdôvodnila, nemal oporu v zákone a neprípustným spôsobom zasahoval do slobody náboženského vyznania a viery.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) uviedlo, že na základe podnetov namietajúcich intenzitu a niektoré časti výchovy k viere preverilo chod Centra pre deti a rodiny v Trnave a nastavený duchovný program operatívne zrušilo ešte začiatkom júla.