Komisárka odsúdila prípad vozičkárky,ktorá vo vlaku cestovala v sklade

Bratislava 28. júla (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská odsúdila prípad vozičkárky, ktorá cestovala vlakom vo vozni, kde bol sklad s občerstvením. Na sociálnej sieti o tom informoval Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Prípad už začal riešiť, vie pomôcť pri spísaní žaloby a poškodenú môže sprevádzať aj počas súdneho konania.



"Je nanajvýš neprípustné a nedôstojné, aby sa človek na vozíku alebo so zníženou pohyblivosťou prepravoval vo vozni určenom pre batožiny či na sklad občerstvenia," vyhlásil úrad.



Prípad sa týka slovenskej sochárky Zory Lednárovej, odkázanej na invalidný vozík a dýchací prístroj, ktorá cestovala vlakom z Prahy do Bratislavy. Napriek tomu, že svoju cestu dopravcovi oznámila vopred, umiestnili ju vo vozni, kde bol v tom čase sklad a na ňu a jej syna počas cesty padali plechovky s nápojmi.



"Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Keďže išlo o vozeň Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), berieme zodpovednosť na seba a zákazníčke i jej sprievodu vrátime celé cestovné," uviedol pre TASR riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Podľa neho išlo o ľudské zlyhanie a porušenie nastavených pravidiel na strane dodávateľov služieb pre České dráhy (ČD).



"Vo vlaku EC 279 Metropolitan nebol radený reštauračný vozeň. To sa, žiaľ, stáva pre nedostatok dostupných vozňov, ktorý spôsobil aj koronavírus a extrémny nárast cien dielov," vysvetlil situáciu Kováč. V takomto prípade sa dáva do vlaku minibarový vozík, aby bola zabezpečená aspoň základná možnosť občerstvenia cestujúcich.



Minibarový vozík má byť umiestnený vo vozni číslo 369. "Nanešťastie v tomto prípade České dráhy, ktoré prostredníctvom svojich dodávateľov (JLV) proces v našich vlakoch medzi Českou republikou a Maďarskom riadia, minibarový vozík umiestnili do vozňa typu Bdghmeer číslo 370 nesprávne," priblížil hovorca ZSSK.



"V tomto prípade išlo pravdepodobne o chybu jedného konkrétneho zamestnanca, ktorý nevyužil svoje štandardné vyhradené oddelenie, ale použil špeciálne oddelenie pre cestujúcich na invalidnom vozíku," spresnili z ČD, ktorých celá záležitosť mrzí a je predmetom ďalšieho interného vyšetrovania spoločnosti.



"Posádka priznala, že kupé bolo čiastočne naskladnené tovarom JLV. Uskladnenie tohto tovaru bolo z dôvodu vyradenia reštauračného vozidla v obratovej stanici a nutnosti poskytnúť servis minibaru cestujúcim na obratovom spoji," vysvetlil vedúci oddelenia riadenia a tréningu posádok JLV Rostislav Kuča. Pre časovú tieseň pred odchodom naskladnila podľa neho posádka tovar do chybného oddielu. Ako ospravedlnenie dostala Lednárová zadarmo sendvič a nápoj.



V roku 2019 ZSSK prepravila 3189 imobilných cestujúcich, pričom dostali 13 sťažností s ich prepravou. Z toho bola časť sťažností smerovaná na nefunkčnú či poruchovú infraštruktúru Železníc Slovenskej republiky. Tento rok do konca júna prepravili 955 cestujúcich na vozíčku, z čoho dostali šesť súvisiacich sťažností, vrátane júlovej sťažnosti Lednárovej.