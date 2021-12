Komisárka pre osoby s postihnutím začne pre požiar v Osadnom konanie

Bratislava 22. decembra (TASR) - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína v prípade utorňajšieho (21. 12.) požiaru v Centre sociálnych služieb (CSS) Zátišie v Osadnom konanie z vlastnej iniciatívy. Chce preskúmať, ako sa v zariadení dodržiavala ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím, či to, ako sa dodržala a zabezpečila protipožiarna ochrana. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Elena Koritšánska.



Pri požiari prišiel o život jeden prijímateľ sociálnych služieb. Deväť klientov, ktorí sa nadýchali splodín, hospitalizovali v Nemocnici Snina. Ich stav, rovnako, ako aj jednej zamestnankyne, je stabilizovaný. "Z doterajších medializovaných informácií nevieme, čo požiar spôsobilo a do akej miery bola daná budova zabezpečená pred rizikom požiaru. Pripomíname však, že v zariadeniach sociálnych služieb často zaznamenávame nedostatky týkajúce sa zabezpečenia protipožiarnej ochrany," uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



Pripomenula, že vlani uložili ôsmim zariadeniam opatrenie, aby zabezpečili nácvik protipožiarneho a evakuačného cvičenia pre zamestnancov a klientov zariadenia. Komisárka doplnila, že sa stretávajú aj s tým, že v niektorých zariadeniach absolvujú požiarno-evakuačný výcvik a výcvik evakuácie iba zamestnanci, nie klienti.



V navštívených zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou podľa Stavrovskej často chýbajú aj signalizačné zariadenia pre imobilných klientov, ktorí k tomu, aby si privolali pomoc, musia vykrikovať.



"Preto naďalej dôrazne apelujem na problém ochrany života a zdravia klientov v zariadeniach v súvislosti s prevenciou pred požiarmi či inými mimoriadnymi udalosťami," uzavrela.