Komisárka: Pri návštevách sme zistili aj neplnenie opatrení

Bratislava 6. januára (TASR) - Za závažné zistenia pri monitorovacích návštevách zameraných na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím (ZP) považuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) neplnenie navrhnutých opatrení. V niektorých zariadeniach sociálnych služieb sa teda situácia nezmenila k lepšiemu ani po uplynutí niekoľkých rokov. V rozhovore pre TASR to ozrejmila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.



"Ako opakované nedostatky sa ukázali aj v minulom roku používanie obmedzovacích prostriedkov tak v zdravotníckych zariadeniach, ako aj zariadeniach sociálnych služieb, obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony klientov zariadení sociálnych služieb, obmedzovanie klientov v slobode pohybu a nerešpektovanie súkromia klientov," vysvetlila Stavrovská.



V minulom roku vykonal ÚKOZP celkovo 21 monitorovacích návštev zameraných na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím, z toho deväť v zdravotníckych zariadeniach (ústavnej psychiatrickej starostlivosti), deväť v zariadeniach sociálnych služieb (s celoročným pobytom) a tri v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Z deviatich monitorovacích návštev v zariadeniach sociálnych služieb bolo šesť opakovaných a zameraných na monitorovanie plnenia opatrení na nápravu zistených porušení práv osôb so zdravotným postihnutím navrhnutých už v minulosti (z predchádzajúcich monitoringov).



Cieľom ÚKOZP je podľa Stavrovskej reflektovať čo najlepší záujem a dosah na osoby so ZP, ktorým je poskytovaná sociálna služba.