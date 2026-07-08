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Komisárka: Pri zákaze telesných trestov u detí sa môžeme inšpirovať ČR
Slovensko patrí podľa komisárky medzi posledné krajiny EÚ, ktoré ešte takýto zákaz neprijali, v legislatíve ho majú zakotvený aj Poľsko, Česko a Maďarsko.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Slovensko by sa pri otváraní témy zákazu telesných trestov u detí mohlo inšpirovať prístupom Českej republiky, ktorá prijatie legislatívnej zmeny spojila s dôrazom na informovanie verejnosti a podporu pozitívnych foriem rodičovstva. Odporúča to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Zároveň ocenila, že vláda akčný plán s úlohou vyvíjať aktivity smerujúce k zákazu telesných trestov u detí schválila.
Slovensko patrí podľa komisárky medzi posledné krajiny EÚ, ktoré ešte takýto zákaz neprijali, v legislatíve ho majú zakotvený aj Poľsko, Česko a Maďarsko. „Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov spolu s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispeje k lepšej ochrane detí, posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnejšej spoločnosti,“ uviedla.
Stavrovská tiež vysvetlila, že zákaz telesných trestov nemá mať represívny charakter, ale výchovný a preventívny. „Cieľom nie je trestať rodičov, ani zasahovať do ich výchovy, ale jasne deklarovať, že akákoľvek forma násilia voči deťom je neprípustná bez výnimiek a bez ohľadu na intenzitu či deklarovaný ,výchovný‘ zámer,“ priblížila.
Súčasné poznatky v oblasti psychológie a pedagogiky podľa komisárky poukazujú na to, že výchova založená na rešpekte, dôvere a jasne nastavených hraniciach prináša dlhodobo lepšie výsledky než autoritatívne prístupy založené na fyzických trestoch. Aj preto sa od takýchto foriem výchovy postupne upúšťa nielen v Európe, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.
Vláda 1. júla schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na roky 2027 až 2029. S návrhom úlohy prišla v rámci medzirezortného pripomienkového konania práve Stavrovská. Podľa akčného plánu by sa mal v rámci úlohy v roku 2028 analyzovať právny rámec a prípadne pripraviť návrh legislatívnych zmien. Zároveň by sa k téme malo uskutočniť 10 webinárov, po štyri v rokoch 2027 a 2028, dva v roku 2029. Vtedy by mala vyjsť aj brožúra.
Slovensko patrí podľa komisárky medzi posledné krajiny EÚ, ktoré ešte takýto zákaz neprijali, v legislatíve ho majú zakotvený aj Poľsko, Česko a Maďarsko. „Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov spolu s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispeje k lepšej ochrane detí, posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnejšej spoločnosti,“ uviedla.
Stavrovská tiež vysvetlila, že zákaz telesných trestov nemá mať represívny charakter, ale výchovný a preventívny. „Cieľom nie je trestať rodičov, ani zasahovať do ich výchovy, ale jasne deklarovať, že akákoľvek forma násilia voči deťom je neprípustná bez výnimiek a bez ohľadu na intenzitu či deklarovaný ,výchovný‘ zámer,“ priblížila.
Súčasné poznatky v oblasti psychológie a pedagogiky podľa komisárky poukazujú na to, že výchova založená na rešpekte, dôvere a jasne nastavených hraniciach prináša dlhodobo lepšie výsledky než autoritatívne prístupy založené na fyzických trestoch. Aj preto sa od takýchto foriem výchovy postupne upúšťa nielen v Európe, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte.
Vláda 1. júla schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na roky 2027 až 2029. S návrhom úlohy prišla v rámci medzirezortného pripomienkového konania práve Stavrovská. Podľa akčného plánu by sa mal v rámci úlohy v roku 2028 analyzovať právny rámec a prípadne pripraviť návrh legislatívnych zmien. Zároveň by sa k téme malo uskutočniť 10 webinárov, po štyri v rokoch 2027 a 2028, dva v roku 2029. Vtedy by mala vyjsť aj brožúra.