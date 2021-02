Komisárka Mijatovičová si uctila pamiatku J. Kuciaka a M. Kušnírovej

Štrasburg/Bratislava 19. februára (TASR) - Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová si v piatok pripomenula tretie výročie smrti zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktoré pripadne na nedeľu.



Mijatovičová zverejnila svoj odkaz na sociálnych sieťach Facebook a Twitter: "Jediným spôsobom, ako poslúžiť spravodlivosti a uctiť si pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zavraždených pred troma rokmi 21. februára, by bolo definitívne skoncovať s beztrestnosťou za zločiny proti novinárom a zaistiť, aby mohli slobodne a bezpečne pracovať na Slovensku a po celej Európe."



Komisárka ukončila odkaz heslami "Protect journalists" a "All for Jan".



Vyjadrenie zaslala TASR Gaëlle Baussonová z tlačového úradu komisárky.



Investigatívneho novinára spravodajského portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vraždách si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (vtedy obaja Smer-SD).



Za vraždy boli zatiaľ potrestaní iba vykonávatelia, objednávatelia ešte spravodlivosti unikajú. Prokuratúra tvrdila, že Kuciakovu vraždu si objednal Marian K. z pomsty za články o jeho podozrivej ekonomickej činnosti. Podľa prvostupňového súdu však nebol predložený žiadny priamy dôkaz tohto obvinenia.