Komisárka: V sociálnych zariadeniach dochádza aj k zamykaniu klientov

Bratislava 27. júla (TASR) - V zariadeniach sociálnych služieb dochádza aj k zamykaniu klientov na izbách zvonku, ale aj k prípadom, keď je viac klientov v izbách, než je zákonný limit. Na júnovej konferencii Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na to upozornila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Úrad komisára o tom informoval na svojej webovej stránke.



Medzi ďalšími porušeniami odhalili aj nedostatočnú ochranu intimity, prezliekanie či prebaľovanie klientov na chodbách bez paravánov, výchovný podtón zamestnancov voči klientom, používanie sieťových postelí či ignorovanie potrieb a želaní klientov. Podľa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ide o porušenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.



V súvislosti s porušeniami vyzdvihla Stavrovská zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby na vysokej úrovni vzhľadom na práva klientov a s ľudským a profesionálnym prístupom zamestnancov. Budovanie menších zariadení rodinného typu namiesto veľkokapacitných prináša podľa nej zlepšenie poskytovania sociálnych služieb, viditeľné zmeny v myslení zamestnancov, nové možnosti individualizovaného prístupu a tiež lepšie dodržanie protipožiarnych a bezbariérových opatrení.



Podľa komisárky musí ísť dosiahnutie kvality v zariadeniach sociálnych služieb ruka v ruke s dostatočne ohodnotenými a kvalifikovanými zamestnancami, ktorí nebudú odchádzať do Rakúska a Nemecka. Stavrovská sa zároveň zasadila za zlepšenie platového ohodnotenia zamestnancov v sociálnych službách.