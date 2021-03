Komisárka žiada RTVS nevymáhanie pohľadávok od zdravotne postihnutých

Bratislava 1. marca (TASR) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzvala verejnoprávny RTVS na okamžité zastavenie vymáhania niekoľkoročných pohľadávok z neuhradených koncesionárskych poplatkov od osôb so zdravotným postihnutím. RTVS argumentuje, že striktne dodržiava zákon, podľa ktorého pohľadávky vymáhať musí. Zároveň pripomína, že títo platitelia majú možnosť kedykoľvek sa obrátiť na RTVS so žiadosťou o upustenie od vymáhania.



"V priebehu posledných týždňov Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zaznamenal zvýšený nárast podnetov, v ktorých ma ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím upozornili na šikanózny postup RTVS a vymáhanie premlčaných pohľadávok," skonštatovala komisárka v liste šéfovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi. Malo ísť o nedoplatky vo výške 500 až 700 eur. Z podnetov zistila, že RTVS vyzýva občanov na zaplatenie poplatkov od roku 2010. "Je teda zrejmé, že značná časť pohľadávok, ktoré RTVS vymáha, je premlčaná," podotkla s tým, že mnohí napriek tomu v nevedomosti zaplatia.



Občania, ktorí sa obrátili na komisárku, podľa nej nemali vedomosť o tom, že v roku 2013 boli povinní RTVS oznámiť a opätovne predložiť doklad o tom, že sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a majú nárok na oslobodenie od povinnosti platiť koncesionársky poplatok opätovne uplatniť. Upozornila tiež na to, že RTVS posiela výzvu na úhradu až po niekoľkých rokoch, čím sa suma zvyšuje.



"RTVS s poľutovaním vníma skutočnosť, že postup RTVS ako správcu úhrady, ktorý je realizovaný striktne zákonom stanoveným spôsobom, je zo strany pani komisárky označovaný ako šikanózny. Vzniknutá situácia nás mrzí, no zároveň sme povinní dodržiavať zákon, ktorý stanovuje RTVS ako vyberateľovi úhrady povinnosť vymáhať všetky nezaplatené úhrady," povedala hovorkyňa telerozhlasu Andrea Pivarčiová. Podľa legislatívy má osoba s ŤZP povinnosť platiť úhradu vo výške 4,64 eura až do písomného oznámenia a preukázania nároku na oslobodenie vyberateľovi úhrady.



Do konca roku 2012 boli ťažko zdravotne postihnutí oslobodení od koncesionárskych poplatkov, nárok sa dal uplatniť aj spätne a o oslobodenie sa žiadalo na pobočkách Slovenskej pošty. Podľa aktuálneho zákona vykonáva RTVS kontrolu platenia v súčinnosti s dodávateľom elektriny. "V prípade, že sa zistí, že fyzická osoba prihlásená nie je a v zmysle zákona spĺňa podmienku platenia úhrady, je do evidencie platiteľa prihlásená. Ak by bol teda platiteľ úhrady evidovaný u vyberateľa úhrady ako fyzická osoba s nárokom na oslobodenie z dôvodu ŤZP, pričom si tento nárok uplatnil v zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. u vyberateľa úhrady, porovnávaním údajov by sa uvedené zistilo a platiteľ by nebol opätovne oslovený," vysvetlila Pivarčiová.



V súvislosti s námietkou premlčania uviedla, že RTVS sa musí riadiť zákonom a nemôže ju uznávať automaticky. "RTVS zároveň nepovažuje návrh návratu k pôvodnej zákonnej úprave a spätnému odpusteniu platenia úhrad po preukázaní oslobodenia z dôvodu ŤZP za správny, pretože by mohlo dôjsť k podnecovaniu cieleného zneužívania námietky premlčania." Dodala, že je dôležité, aby dotknuté osoby neodkladne informovali RTVS a preukázali nárok na oslobodenie od platenia úhrady.



Pripomenula tiež, že dotknutí ľudia majú možnosť kedykoľvek sa obrátiť na RTVS so žiadosťou o upustenie od vymáhania nezaplatenej úhrady. "RTVS takéto žiadosti individuálne posúdi a po preukázaní relevantných skutočností rozhodne spôsobom, ktorý jej umožňuje zákon," vysvetlila hovorkyňa.



Komisárka Stavrovská je tiež toho názoru, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím by mali byť od povinnosti platiť koncesionársky poplatok automaticky a spätne oslobodené tak, ako to umožňovala právna úprava platná do 31. decembra 2012. RTVS reagovala, že dlhodobo upozorňuje na potrebu komplexného riešenia otázky financovania verejnoprávnej inštitúcie, ako aj na dôležitosť zmien v zákone, v súvislosti s procesom výberu úhrad.