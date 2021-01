Kolíková: Komisia, ktorá prešetrí prípad M. Lučanského, má 17 členov

Bratislava 4. januára (TASR) - Nezávislá kontrolná komisia, ktorá má prešetriť úmrtie policajného exprezidenta Milana Lučanského i jeho skoršie zranenie oka, má 17 členov. Sú medzi nimi koaliční i opoziční poslanci Národnej rady SR, nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej, verejnej ochrankyne práv, predstavitelia médií či odborníci zo zahraničia. Komisia v pondelok schvaľovala svoj štatút. Členovia podpísali záväzok mlčanlivosti. Informovať budú verejnosť až o záveroch prešetrovania, o ktorých budú hlasovať. Oznámila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).









M. Kolíková: Momentálne nemám dôvod uvažovať nad demisiou



Mária Kolíková (Za ľudí) momentálne nevidí dôvod uvažovať nad svojím odchodom z postu ministerky spravodlivosti pre prípad úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského. Vyhlásila to v pondelok s tým, že táto mimoriadna udalosť je politicky zneužívaná. Demisia v tejto chvíli by bola podľa nej prejavov zbabelosti. Deklaruje, že urobí všetko preto, aby bol prípad riadne prešetrený. Ak sa ukáže, že v niečom pochybila, ministerka je pripravená tomu čeliť. Kolíková je na základe doterajších informácií presvedčená, že v prípade smrti Lučanského išlo o samovraždu.