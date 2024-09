Komisia na prešetrenie atentátu na R. Fica sa nebude zriaďovať

Bratislava 18. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli prijať návrh uznesenia z dielne PS o zriadení komisie na prešetrenie májového atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Činnosť komisie mala byť zameraná aj na prevenciu ďalších útokov na ústavných činiteľov a iné verejne činné osoby.



Podľa uznesenia sa mala zriadiť komisia, ktorú mal dočasne viesť podpredseda NR SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Poslanci za PS navrhovali, aby mali v komisii pomerné zastúpenie poslanecké kluby. Chceli, aby komisia do jedného roka predložila parlamentu hodnotiacu správu.



Správu o atentáte avizoval aj Fico, podľa ktorého by sa malo skúmať, s kým útočník komunikoval. Očakával, že bude pripravená na jeseň. Písať správu, ktorá by sa týkala priebehu trestného konania, nemá podľa neho zmysel.



Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj C. Je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Streľbou zblízka útočník spôsobil Ficovi viaceré vážne zranenia.



Parlament neschválil ani ďalší návrh uznesenia, ktorý podalo PS. Týkal sa kompenzácie výpadku príjmu samospráv. Národná rada v ňom mala skonštatovať, že nižším výberom dane z príjmu fyzických osôb došlo v roku 2024 k zhoršeniu finančnej situácie samospráv vo výške 120 miliónov eur oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom rozpočtovom roku. PS chcelo, aby parlament požiadal vládu o uvoľnenie 120 miliónov eur pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu výpadku príjmu.