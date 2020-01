Komisia odporúča disciplinárne stíhať sudkyne z komunikácie Mariana K.

Bratislava 28. januára (TASR) - Osobitná komisia odporúča predsedníčke Súdnej rady SR iniciovať disciplinárne stíhanie v prípade Zuzany Maruniakovej a Denisy Cvikovej. Na jej utorkové zasadnutie neprišla ani jedna z pozvaných sudkýň, ktoré sa spomínajú v komunikácii Mariana K. s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou. Obe sa ospravedlnili. Komunikáciu cez šifrovanú aplikáciu Threema čítala na zasadnutí predsedníčka osobitnej komisie súdnej rady Elena Berthotyová.



Berthotyová čítala už predtým medializované správy o ovplyvňovaní sudkyne Maruniakovej v kauze zmeniek televízie Markíza. Jednu z nich v hodnote ôsmich miliónov eur prisúdila Marianovi K. bez skúmania, či sú zmenky falošné. Cez Threemu si mali tiež písať o tom, ako rozhodnutie napíše ďalšia sudkyňa Denisa Cviková. Podľa medializovaných informácií bola prítomná aj na vyhlásení rozsudku o zmenkách napriek tomu, že to nebol jej prípad a pôsobila na inom súde.



Ovplyvňovanie v kauze zmeniek Maruniaková odmieta a komunikáciu cez Threemu podľa svojich slov nepozná, pretože ju nemá k dispozícii. Návrh na dočasné pozastavenie funkcie zo strany ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) Maruniaková odmieta aj preto, lebo podľa nej používa v odôvodnení úryvky z novinových článkov, a nie priame citácie z komunikácie cez Threemu.



Komunikáciu uznali ako zákonne získaný dôkaz dva senáty Špecializovaného trestného súdu. Threema sa čítala v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a očakáva sa to aj v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Komunikáciu s Marianom K. cez aplikáciu potvrdil bývalý sudca David Lindtner, z časti aj obžalovaný exriaditeľ TV Markíza Pavol R.



Zo záverov stretnutí komisie tiež vyplýva, že vo výberovom konaní na miesto sudcu v prípade Maruniakovej boli chyby. Mala sa dostať k psychologickému posúdeniu napriek tomu, že nezískala dostatočný počet bodov v písomnom teste z trestného práva.



Komisia Súdnej rady chce tiež otvoriť na pôde Súdnej rady diskusiu o legislatívnych zmenách, ktoré by neumožnili sudcom dočasné pridelenie ani stáž na Ministerstve spravodlivosti SR, ani inom ústrednom orgáne štátnej správy. Komisia tiež navrhuje diskusiu o tom, aby nemohli sudcovia zastávať post štátneho tajomníka alebo ministra.



Súdna rada má v utorok na programe aj rozhodnutie o dočasnom pozastavení funkcie sudkyniam Maruniakovej a Cvikovej. Návrh podal minister Gál po tom, ako vstúpila do platnosti novela, ktorá umožňuje takýto návrh aj bez obvinenia v trestnom konaní.