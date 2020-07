Komisia ponúkne vláde SR na vymenovanie štyroch kandidátov do Rady ÚVO

Bratislava 10. júla (TASR) - Komisia ponúkne vláde SR na vymenovanie štyroch kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Sú nimi Peter Kubovič (hodnotenie 92,78 %), Miroslav Cák (81,13 %), Jozef Bálint (80,89 %) a Ivan Pudiš (75,89 %), ktorí získali najvyššie bodové hodnotenie. Uviedol to v piatok na brífingu po skončení verejného vypočutia kandidátov na členov Rady ÚVO vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Július Jakab, za účasti členov hodnotiacej komisie. Vládny kabinet by podľa Jakaba mal vymenovať dvoch členov Rady ÚVO na svojom rokovaní budúci týždeň.



"Po dohode s vládou komisia predloží vláde SR na vymenovanie štyroch najlepších uchádzačov, z ktorých vymenuje dvoch do Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Hodnotenie spočívalo v dvoch častiach. Prvou bol projekt, ktorý predstavoval 30 bodov. Druhá bola odbornosť, ktorú sme hodnotili aj na základe projektov, aj na základe verejného vypočutia. V druhej časti bolo možné získať 70 bodov, teda celkom uchádzač mohol získať maximálne 100 bodov," priblížil Jakab.



Od štvrtka (9. 7.) dopoludnia do piatka (10. 7.) popoludnia trval dvojdňový "maratón" vypočúvania uchádzačov, ktorí sa prihlásili do verejného výberového konania na dvoch chýbajúcich členov Rady ÚVO. Verejné vypočutie sa uskutočnilo na Úrade vlády SR.



Na verejnom vypočutí, ktoré podľa Jakaba trvalo takmer 12 hodín, sa zúčastnilo celkom 16 uchádzačov. Kompletný zoznam uchádzačov vrátane ich životopisov a predložených projektov je zverejnený na internetovej adrese úradu vlády.



Okrem hodnotiacej komisie mohla klásť uchádzačom o kandidatúru o členstvo v Rade ÚVO svoje otázky aj verejnosť prostredníctvom aplikácie Slido a verejné vypočutie mohla sledovať naživo alebo prostredníctvom live streamu na facebookovom profile ÚV SR.



Hodnotiaca komisia mala podľa ÚV SR deväť členov, boli nimi vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, Matej Stuška (Iniciatíva za vládu zákona), Pavol Kováčik (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska), Štefan Gregor (Združenie miest a obcí Slovenska), Jozef Viskupič (Združenie samosprávnych krajov SK8), Ján Kovalčík (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), Gabriel Šípoš (Transparency International Slovensko), Matej Kurian (Útvar hodnoty za peniaze) a Ivan Šramko (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).