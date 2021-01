Komisia skúma okolnosti pobytu Lučanského vo väzenskej nemocnici

Trenčín 14. januára (TASR) – Porovnať materiály, ktoré komisia dostala, s videozáznamami a presvedčiť sa, v akých podmienkach sa nachádzal bývalý policajný prezident Milan Lučanský počas hospitalizácie, je zmyslom štvrtkovej previerky špeciálnej komisie na vyšetrovanie okolností samovraždy Lučanského v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.



„Chceme si porovnať materiály a informácie, ktoré sme dostali, či naozaj sedia s tým, čo sme videli na videozáznamoch. Chceme sa pozrieť na to, v akých podmienkach generál Lučanský bol v tomto zariadení, ako bol monitorovaný,“ povedal člen komisie Juraj Krúpa (OĽANO).



Ako dodal, do veľkej hĺbky komisia ísť nemôže, ide o zdravotné záznamy, do ktorých nemajú členovia komisie prístup. „V oboch incidentoch nevidím nič, čo by ma šokovalo alebo prekvapilo a čo bolo v oficiálnej verzii. Počuli sme rôzne verzie, ale tie boli na svete skôr ako overené informácie. Úlohou komisie je potvrdiť alebo vyvrátiť, či táto verzia je pravdivá alebo nie je a či došlo k nejakému pochybeniu zo strany orgánov činných v trestnom konaní, respektíve zboru väzenskej a justičnej stráže,“ doplnil Krúpa.



Členka komisie Denisa Saková (nezaradená) si chce verifikovať niektoré fakty, ktoré si prečítala v záznamoch. „Mali sme nejaké otázky, ktoré sme rozoberali s kolegami a nevedeli sme na ne nájsť odpoveď. Dúfam, že tak ako pani ministerka sľúbila, bude počas prieskumu v zariadení rovnaký personál, ako tam bol v čase incidentu. Dúfam, že sa dozvieme odpovede na naše otázky,“ skonštatovala Saková.