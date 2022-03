Komora advokátov varuje pred schvaľovaním súdnej mapy cez prílepky

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) varuje pred schvaľovaním súdnej mapy v Národnej rade (NR) SR cez tzv. prílepky. Poslanci by podľa SAK mali radšej schváliť iba menšiu časť reformy, no kvalitne, nie za každú cenu časti, voči ktorým sú odborné výhrady.



"Na základe skorších politických vyjadrení sa javí, že poslanci pri jej schvaľovaní zvažujú aj využitie neštandardných legislatívnych prostriedkov, ktorými by sa obišli výsledky hlasovania z predchádzajúcej schôdze," píše SAK vo svojom stanovisku.



Poukazuje, že skrátené legislatívne konania či rozličné formy obchádzania štandardnej normotvorby boli jedným z vedľajších negatívnych javov núdzového stavu počas pandémie.



SAK upozorňuje, že ak reformu schvália poslanci formou rozsiahlych legislatívnych prílepkov, mohlo by to viesť k jej následnému spochybňovaniu z ústavnoprávneho hľadiska a nižšej akceptácii právnou praxou.



"Riadenie sa pravidlom o 'účele, ktorý svätí prostriedky', zatiaľ v justícii podľa nášho názoru vždy prinieslo viac škody ako osohu. Z odborného hľadiska preto považujeme za lepšie, aby bola schválená radšej menšia časť reformy, no kvalitne, ako za každú cenu presadzovať aj tie časti, voči ktorým existujú najvážnejšie odborné výhrady," uzavrela SAK.