Komora exekútorov: Zastavenie starých exekúcii povzbudí špekulantov

Bratislava 26. júna (TASR) - Zastavenie starých exekúcií, ktoré v stredu odobril parlament, môže povzbudiť špekulantov, aby sa vyhýbali plateniu dlhov. Tvrdí to Slovenská komora exekútorov (SKE), ktorej zároveň prekáža, že pri zostavovaní zákona neboli odstránené viaceré pochybnosti.



"Slovenská komora exekútorov pripúšťa, že nová norma môže pomôcť odbremeniť súdy. Naďalej však zastáva názor, že nepomôže tým dlžníkom, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky, a môže povzbudiť špekulantov, aby sa svojim povinnostiam vyhli. Toto môžu slušní ľudia považovať za nespravodlivé," uviedol prezident SKE Miroslav Paller.



V zákone tiež podľa komory ostali viaceré sporné body samotného procesu zastavenia predmetných exekúcií. "Až prax ukáže, či nebude v niektorých prípadoch potrebná úprava, aby súdni exekútori mohli v plnom rozsahu uskutočniť úmysel zákonodarcu. Zároveň sa nie úplne podarilo odstrániť pochybnosti časti právnickej obce, či niektoré časti zákona nemôžu byť v rozpore s Ústavou SR," myslí si Paller.



Poslanci v stredu schválili zákon, ktorý ukončí niektoré staré exekúcie začaté pre 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa zákona zastaví, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.



Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.



Oprávnený môže podľa návrhu zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie. Zmeny by mali byť platné od 1. januára 2020.